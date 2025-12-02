Personal Finance

Gold Rate Today : सोन्यात वाढ सुरुच, चांदीही चमकली; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Gold Rate Today : देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोने १.१९ लाख ते १.३१ लाख या रेंजमध्ये विकले जात आहे. चांदीच्या किमतींमध्येही वाढ असून दिल्लीत दोन दिवसांत ₹३१०० प्रति किलो वाढ झाली. चेन्नईमध्ये सर्वात महाग चांदी असून ती १,९६,१०० प्रति किलो दराने विकली जात आहे.
अमेरिकन फेडकडून व्याजदर कपातीची अपेक्षा असल्याने आज सलग दुसऱ्या दिवशी सोने आणि चांदीच्या भावात वाढ झाली आहे. राजधानी दिल्लीत आज २४ कॅरेट सोने प्रति दहा ग्रॅम १० रुपयांनी महागले आहे आणि २२ कॅरेट सोने देखील १० रुपयांनी महागले आहे. दोन दिवसांत २४ कॅरेट सोन्याच्या भावात प्रति दहा ग्रॅम ६६० रुपयांनी वाढल्या आहेत आणि २२ कॅरेट सोन्याचे ६१० रुपयांनी वाढले आहेत. चांदीतही वाढ झाली आहे दिल्लीत सलग दुसऱ्या दिवशी एक किलो चांदी महागली आहे. एका दिवसाच्या स्थिरतेनंतर, दोन दिवसांत एक किलो चांदी ३१०० रुपयांनी वाढली आहे.

