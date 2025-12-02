Gold Rate Today : सोन्यात वाढ सुरुच, चांदीही चमकली; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

अमेरिकन फेडकडून व्याजदर कपातीची अपेक्षा असल्याने आज सलग दुसऱ्या दिवशी सोने आणि चांदीच्या भावात वाढ झाली आहे. राजधानी दिल्लीत आज २४ कॅरेट सोने प्रति दहा ग्रॅम १० रुपयांनी महागले आहे आणि २२ कॅरेट सोने देखील १० रुपयांनी महागले आहे. दोन दिवसांत २४ कॅरेट सोन्याच्या भावात प्रति दहा ग्रॅम ६६० रुपयांनी वाढल्या आहेत आणि २२ कॅरेट सोन्याचे ६१० रुपयांनी वाढले आहेत. चांदीतही वाढ झाली आहे दिल्लीत सलग दुसऱ्या दिवशी एक किलो चांदी महागली आहे. एका दिवसाच्या स्थिरतेनंतर, दोन दिवसांत एक किलो चांदी ३१०० रुपयांनी वाढली आहे. .देशातील प्रमुख शहरांमध्ये २२ कॅरेट आणि २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमच्या किमती जाणून घेऊया...शहर २२ कॅरेट २४ कॅरेट दिल्ली १,१९,७६० १,३०,६४० मुंबई १,१९,६१० १,३०,४९०कोलकाता १,१९,६१० १,३०,४९०चेन्नई १,२०,७१० १,३१,६८०बेंगळुरू १,१९,६१० १,३०,४९०हैदराबाद १,१९,६१० १,३०,४९० .Gold Prices in Kolhapur : ऐन लग्नसराईत सोने-चांदी दरात तेजी सुरूच; एका दिवसात 'इतक्या' हजारांनी वाढला दर, आणखी वाढ होण्याची शक्यता!.दिल्लीमध्ये सलग दोन दिवसांपासून चांदीच्या किमती वाढल्या आहेत. त्याची किंमत प्रति किलो ३१०० रुपयांनी वाढली आहे. याआधी, चांदी एका दिवसासाठी स्थिर होती आणि त्याआधी, सलग पाच दिवसांत, चांदी प्रति किलो २२००० रुपयांनी महाग झाली होती. आज, २ डिसेंबर रोजी, दिल्लीमध्ये चांदी प्रति किलो १,८८,१०० ने विकली जात आहे. आज किंमत प्रति किलो १०० रुपयांनी वाढली आहे. इतर महत्त्वाच्या महानगरांबद्दल बोलायचे झाले तर, मुंबई आणि कोलकातामध्येही ती त्याच किमतीला विकली जात आहे, परंतु चेन्नईमध्ये, प्रति किलो चांदीची किंमत १,९६,१०० रुपये आहे, याचा अर्थ चार मोठ्या महानगरांमध्ये, सर्वात महाग चांदी चेन्नईमध्ये आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.