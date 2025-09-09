Gold Rate Today: सोन्याचा नवा विक्रम, चांदीही चकाकली, खरेदी करण्याआधी जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Summary २४ कॅरेट सोन्याचा दर आज १०८०३७ रुपये प्रति १० ग्रॅमवर पोहोचला असून चांदीही १२४४१३ रुपये प्रति किलो झाली आहे.सोने खरेदी करताना BIS लोगो, शुद्धतेचा दर्जा आणि HUID कोड असलेले हॉलमार्क दागिने तपासणे अनिवार्य आहे.जागतिक बाजारातील चढउतार, डॉलरचा दर, आयात खर्च, महागाई आणि मागणी-पुरवठा यावर सोन्याच्या किंमती अवलंबून असतात..सोने आणि चांदीच्या भावात सतत वाढत होत आहे. सोने आणि चांदीने पुन्हा एकदा नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या वेबसाइटनुसार, मंगळवारी सकाळपर्यंत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १० ग्रॅमसाठी १०८०३७ रुपये झाला, तर चांदीचा भाव १२४४१३ रुपये प्रति किलो झाला. २४, २३, २२, १८ आणि १४ कॅरेट सोन्याचे नवीन भाव काय आहेत हे जाणून घेऊया. . शुद्धता भाव (प्रति १० ग्रॅम) २४ कॅरेट सोने- १०८०३७ रुपये २३ कॅरेट सोने- १०७६०४ रुपये २२ कॅरेट सोने - ९८९६२ रुपये १८ कॅरेट सोने - ८१०२८ रुपये १४ कॅरेट सोने- ६३२०२ रुपये .हॉल मार्किंगद्वारे सोने कसे ओळखावे?१ जुलै २०२१ पासून सरकारने हॉलमार्किंग अनिवार्य केले आहे. आता सोन्यावर तीन प्रकारचे मानक आहेत. यामध्ये BIS लोगो, शुद्धतेचा दर्जा आणि ६ अंकी अल्फान्यूमेरिक कोड ज्याला HUID देखील म्हणतात. २४ कॅरेट सोने सर्वात शुद्ध आहे. पण २४ कॅरेट सोन्याचे दागिने बनवले जात नाहीत. दागिन्यांसाठी १८ ते २२ कॅरेट सोने वापरले जाते. जर तुम्हाला शुद्ध सोन्याचे दागिने खरेदी करायचे असतील तर हॉलमार्क नक्की तपासा. जर हॉलमार्क दागिने नसतील तर सोने खरेदी करू नये..सोन्याच्या भावावर परिणाम करणारे घटकभारतातील सोन्याच्या भावावर परिणाम करणारे अनेक घटक आहेत, ज्यात जागतिक बाजारपेठेतील चढउतारांपासून ते अमेरिकन डॉलरची ताकद, आयात खर्च, बँकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदर, आर्थिक स्थिरता, हंगामी किमती, महागाई आणि मागणी-पुरवठा इत्यादींचा समावेश आहे. उच्च चलनवाढीचा दर सोन्याची मागणी वाढवतो आणि उलट, मागणी वाढल्याने त्याची किंमत देखील वाढते..काही जागतिक परिस्थितींव्यतिरिक्त, सोन्याची आंतरराष्ट्रीय स्पॉट किंमत भारतातील सोन्याच्या धातूच्या किमतीवर देखील परिणाम करते. इतर कोणत्याही उत्पादनाप्रमाणे, मागणी आणि पुरवठा देखील सोन्याच्या भावावर परिणाम करते. सोन्याची मागणी आणि पुरवठा वाढल्याने त्याच्या किमती देखील वाढल्या आहेत..FAQs१. सोन्याचा आजचा दर किती आहे? 👉 २४ कॅरेट सोने १०८०३७ रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे.२. २४ कॅरेट सोने दागिन्यांसाठी वापरले जाते का? 👉 नाही, दागिन्यांसाठी प्रामुख्याने १८ ते २२ कॅरेट सोने वापरले जाते.३. हॉलमार्क सोने कसे ओळखावे? 👉 BIS लोगो, शुद्धतेचा दर्जा आणि ६ अंकी HUID कोड तपासून.४. सोन्याच्या दरावर कोणते घटक परिणाम करतात? 👉 जागतिक बाजारातील किंमती, डॉलरचा दर, आयात खर्च, महागाई आणि मागणी-पुरवठा.५. सोन्याचे हॉलमार्किंग कधीपासून अनिवार्य झाले? 👉 १ जुलै २०२१ पासून हॉलमार्किंग अनिवार्य करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.