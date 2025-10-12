Personal Finance

Gold Rate Today : सोन्याची घौडदौड सुरुच, एका आठवड्यात तब्बल ५६८० रुपयांनी महागले; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव

Gold Rate Mumbai : गेल्या आठवड्यात २४ कॅरेट सोन्याच्या भावात ₹5,680 ची वाढ झाली आहे. दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,25,230 प्रति 10 ग्रॅम आहे.मुंबई, चेन्नई आणि कोलकात्यात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,25,080 प्रति 10 ग्रॅम आहे.
Gold Rate Today

Gold jewellery and silver bars representing today’s record-high market rates in India

Yashwant Kshirsagar
२२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रमुख शहरांमध्ये १,१४,६५० ते १,१४,८०० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे.
चांदीच्या भावात आठवड्याभरात २५,००० रुपये प्रति किलोची वाढ होऊन आता १,८०,००० प्रति किलो दर आहे.
जागतिक बाजारात स्पॉट सोने ३,९९२.८०/oz डॉलर आणि चांदी ५०.०१/oz डॉलरवर पोहोचली आहे.

सोने आणि चांदीच्या भावात आठवड्याभरात मोठी वाढ झाली आहे.२४ कॅरेट सोन्याच्या भावात एका आठवड्यात ५,६८० रुपयांची वाढ झाली आहे. राजधानी दिल्लीत आता प्रति १० ग्रॅम १,२५,२३० रुपये आहे. तर २२ कॅरेट सोन्यात ५,२०० रुपयांची वाढ झाली आहे. देशभरातील प्रमुख शहरांमधील आजच्या ताज्या सोन्याच्या किमती जाणून घेऊया.

