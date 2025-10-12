Gold Rate Today : सोन्याची घौडदौड सुरुच, एका आठवड्यात तब्बल ५६८० रुपयांनी महागले; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव

Summary२२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रमुख शहरांमध्ये १,१४,६५० ते १,१४,८०० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे.चांदीच्या भावात आठवड्याभरात २५,००० रुपये प्रति किलोची वाढ होऊन आता १,८०,००० प्रति किलो दर आहे.जागतिक बाजारात स्पॉट सोने ३,९९२.८०/oz डॉलर आणि चांदी ५०.०१/oz डॉलरवर पोहोचली आहे..सोने आणि चांदीच्या भावात आठवड्याभरात मोठी वाढ झाली आहे.२४ कॅरेट सोन्याच्या भावात एका आठवड्यात ५,६८० रुपयांची वाढ झाली आहे. राजधानी दिल्लीत आता प्रति १० ग्रॅम १,२५,२३० रुपये आहे. तर २२ कॅरेट सोन्यात ५,२०० रुपयांची वाढ झाली आहे. देशभरातील प्रमुख शहरांमधील आजच्या ताज्या सोन्याच्या किमती जाणून घेऊया..दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,२५,२३० रुपये आहे. २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,१४,८०० रुपये आहे. सध्या मुंबई, चेन्नई आणि कोलकातामध्ये २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,१४,६५० रुपये आहे, तर २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,२५,०८० रुपये आहे. .चांदीचा भावचांदीच्या भावातही आठवड्याभरात वाढ झाली आहे. चांदीत २५,००० रुपयांची मोठी वाढ झाली आहे.१२ ऑक्टोबर रोजी चांदी प्रति किलोग्रॅम १,८०,००० रुपयांवर व्यवहार करत आहे. सप्टेंबरमध्ये चांदीच्या किमती १९.४ टक्क्यांनी वाढल्या.चांदी हा केवळ एक चांगला गुंतवणूक पर्याय नाही तर त्याला औद्योगिक मागणी देखील आहे.एकूण मागणीच्या ६०-७० टक्के औद्योगिक वापर आहे. .जागतिक बाजारात सोने आणि चांदीचे भावजागतिक पातळीवर, स्पॉट सोने १६.६१ डॉलर्सने वाढून प्रति औंस ३,९९२.८० डॉलर्सवर पोहोचले, तर स्पॉट चांदी १.५२ टक्क्यांनी वाढून प्रति औंस ५०.०१ डॉलर्सवर पोहोचली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीने गुरुवारी प्रथमच प्रति औंस ५१ डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला..Gold Price : महिनाभरात सोने १० हजार रुपयांनी महागले! भाव एक लाख १० हजारांच्या पुढे; जागतिक बाजारातील अस्थिरतेचा परिणाम.चांदीत तेजी कधीपर्यंत? विश्लेषकांच्या मते,चांदी तेजीत आहे.एकीकडे, चांदीला मागणी चांगली आहे, तर दुसरीकडे,पुरवठ्याचा तुटवडा आहे. विश्लेषकांनी सांगितले की फेडरल रिझर्व्हने मऊ चलनविषयक धोरणाचे संकेत दिले आहेत,ज्यामुळे मौल्यवान धातूंची मागणी वाढली आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की जोपर्यंत जागतिक जोखीम भावना लक्षणीयरीत्या स्थिर होत नाही तोपर्यंत फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरात कपात, अमेरिकेतील वित्तीय अनिश्चितता आणि सततच्या पुरवठ्यातील अडचणी यामुळे नजीकच्या काळात चांदीतील तेजी कायम राहू शकते..FAQs 1. आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव किती आहे? 👉 दिल्लीमध्ये आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,25,230 प्रति 10 ग्रॅम आहे.2. गेल्या आठवड्यात सोन्याच्या किमतीत किती वाढ झाली? 👉 एका आठवड्यात सोन्याच्या भावात ₹5,680 प्रति 10 ग्रॅम इतकी वाढ झाली आहे.3. चांदीचा सध्याचा भाव किती आहे? 👉 सध्या चांदी ₹1,80,000 प्रति किलो दराने व्यवहार करत आहे.4. चांदीच्या किमती का वाढत आहेत? 👉 औद्योगिक मागणी वाढल्याने आणि पुरवठ्यातील तुटवड्यामुळे चांदीच्या किमती वाढल्या आहेत.5. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने-चांदीचे दर काय आहेत? 👉 स्पॉट सोने $3,992.80 प्रति औंस आणि स्पॉट चांदी $50.01 प्रति औंसवर आहे.6. गुंतवणुकीसाठी सोने की चांदी फायदेशीर आहे? 👉 सध्या दोन्ही धातूंमध्ये तेजी आहे, मात्र विश्लेषकांच्या मते चांदीत औद्योगिक मागणी जास्त असल्याने तिची वाढीची शक्यता अधिक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.