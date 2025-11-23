Gold Rate Today : सोन्याच्या भावात तब्बल 'इतक्या' रूपयांची वाढ, चांदी मात्र ५००० रुपयांनी घसरली; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Personal Finance

Gold Price in India : गेल्या आठवड्यात २४ कॅरेट सोन्याच्या किमतीत 760 रुपयांची आणि २२ कॅरेटमध्ये 700 रुपयांची वाढ झाली आहे. 23 नोव्हेंबरला दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोनं १, २५, ९९० रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचले.
भारतात सोन्याच्या किमती आठवड्याभरात वाढल्या आहेत. एका आठवड्यात २४ कॅरेट सोन्याच्या किमतीत ७६० रुपयांची वाढ झाली आहे, तर २२ कॅरेट सोन्याच्या किमतीत ७०० रुपयांची वाढ झाली आहे. २३ नोव्हेंबर रोजी राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १२५,९९० रुपये होती. सोन्याची जागतिक स्पॉट किंमत प्रति औंस ४,०६१.९१ डॉलर आहे. देशभरातील काही प्रमुख शहरांमधील सोन्याचे ताजे भाव जाणून घेऊया.

