Gold Rate Today : सोन्याच्या भावात तब्बल 'इतक्या' रूपयांची वाढ, चांदी मात्र ५००० रुपयांनी घसरली; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

भारतात सोन्याच्या किमती आठवड्याभरात वाढल्या आहेत. एका आठवड्यात २४ कॅरेट सोन्याच्या किमतीत ७६० रुपयांची वाढ झाली आहे, तर २२ कॅरेट सोन्याच्या किमतीत ७०० रुपयांची वाढ झाली आहे. २३ नोव्हेंबर रोजी राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १२५,९९० रुपये होती. सोन्याची जागतिक स्पॉट किंमत प्रति औंस ४,०६१.९१ डॉलर आहे. देशभरातील काही प्रमुख शहरांमधील सोन्याचे ताजे भाव जाणून घेऊया. .देशाती प्रमुख शहरांत सोन्याचे भावदिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२५,९९० रुपये आहे. २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ११५,५०० रुपये आहे. सध्या मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता येथे २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ११५,३५० रुपये आहे, तर २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२५,८४० रुपये आहे. पुणे आणि बेंगळुरूमध्ये २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १२५,८४० रुपये आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १२५,८४० रुपये आहे..चांदीचा भावसोन्याच्या उलट चांदीची आठवड्यात घसरण झाली आहे. एका आठवड्यात किंमत ५,००० रुपयांनी कमी झाली. २३ नोव्हेंबर रोजी किंमत प्रति किलोग्रॅम १६४,००० रुपये होती. परदेशी बाजारपेठेत चांदीचा वायदा ४९.५६ डॉलर प्रति औंसवर पोहोचला आहे. देशांतर्गत तसेच जागतिक घटक देशातील सोने आणि चांदीच्या किमतींवर परिणाम करतात..FAQs 1. सध्या भारतात 24 कॅरेट सोन्याचा दर किती आहे? ➡️ सध्या प्रमुख शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोनं सुमारे ₹1,25,800 – ₹1,25,990 प्रति 10 ग्रॅम आहे.2. 22 आणि 24 कॅरेट सोन्यात काय फरक असतो? ➡️ 24K हे शुद्ध सोनं असतं तर 22K मध्ये थोडे मिश्रधातू (कॉपर, सिल्व्हर) मिसळलेले असतात.3. सोन्याच्या किमती अचानक का वाढल्या?➡️ जागतिक बाजारातील अनिश्चितता, डॉलरचे दर, आणि महागाई यामुळे सोन्याचे भाव वाढतात.4. चांदीचे दर का घसरले? ➡️ औद्योगिक मागणीत घट आणि जागतिक बाजारातील दबावामुळे चांदीचे दर कमी झाले आहेत.5. सोने गुंतवणुकीसाठी योग्य आहे का? ➡️ होय, महागाईपासून संरक्षणासाठी आणि दीर्घकालीन सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोने चांगला पर्याय आहे.6. सोन्याचे दर रोज बदलतात का? ➡️ हो, सोन्याचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजाराप्रमाणे दररोज बदलतात.