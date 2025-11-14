Gold Rate Today : सोन्याच्या भावात आज मोठा बदल, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Summary२४ कॅरेट सोन्याचा भाव आज वाढून 10 ग्रॅमला १,२६,५५४ रुपय झाला.दिल्लीमध्ये सोन्याचा दर ३००० ने वाढून १,३०,९०० रुपये प्रति १० ग्रॅम झाला.चांदीचा भाव देशात १,६२,७३० प्रति किलो आणि दिल्लीमध्ये १,६९,००० रुपये प्रति किलोवर पोहोचला..सोने आणि चांदीच्या भावात काल घसरण झाल्यानंतर आज बदल झाले आहेत.इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या माहितीनुसार, शुक्रवारी सकाळपर्यंत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,२६,५५४ रुपये झाला. त्याच वेळी, चांदीचा भाव प्रति किलो १,६२,७३० रुपये झाला. ऑल इंडिया सराफा असोसिएशनच्या मते, दिल्लीच्या बुलियन बाजारात सोन्याचा भाव ३,००० रुपयांनी वाढून १,३०,९०० रुपये प्रति १० ग्रॅम झाला. चांदीचा भाव ७,७०० रुपयांनी वाढून १,६९,००० रुपये प्रति किलो सर्व करांसहित झाला..दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने ४१.१९ डॉलर्स किंवा ०.९८ टक्क्यांनी वाढून ४,२३६.८४ डॉलर्स प्रति औंस झाले. चांदी १.१३ टक्क्यांनी वाढून ५३.८६ डॉलर्स प्रति औंस झाली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर, सोन्याचा भाव १,१८० रुपयांनी किंवा ०.९३ टक्क्यांनी वाढून १,२७,६४५ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाला. चांदीचा भाव ३,१२३ रुपयांनी किंवा १.९३ टक्क्यांनी वाढून १,६५,२१४ रुपये प्रति किलो झाला..सोने आणि चांदी, शुद्धता सकाळचा दर (प्रति १० ग्रॅम)२४ कॅरेट सोने, १२६,५५४ रुपये२३ कॅरेट सोने, १२६,०४७ रुपये२२ कॅरेट सोने, ११५,९२३ रुपये१८ कॅरेट सोने, ९४,९१६ रुपये१४ कॅरेट सोने, ७४,०३४ रुपये९९९ चांदी, १६२,७३० रुपये.ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार,जेपी मॉर्गन प्रायव्हेट बँकेचे म्हणणे आहे की २०२६ पर्यंत सोने प्रति औंस ५,००० डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते. बँकेचे मॅक्रो अँड फिक्स्ड इन्कम स्ट्रॅटेजीचे ग्लोबल हेड अॅलेक्स वुल्फ यांच्या मते, २०२६ च्या अखेरीस सोन्याचा भाव ५,२०० ते ५,३०० डॉलर्स प्रति औंसपर्यंत पोहोचू शकतो. गोल्डमन सॅक्सचा अंदाज आहे की डिसेंबर २०२६ पर्यंत सोने प्रति औंस ४,९०० डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल. पुढील वर्षाच्या मध्यापर्यंत सोने प्रति औंस ४,६०० डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल असा एएनझेडचा विश्वास आहे..FAQ 1️⃣ सोन्याचा आजचा 24 कॅरेट दर किती आहे? 24 कॅरेट सोन्याचा आजचा दर ₹1,26,554 प्रति 10 ग्रॅम आहे.2️⃣ चांदीचा आजचा ताजा दर किती आहे? चांदीचा दर ₹1,62,730 प्रति किलो आहे.3️⃣ सोन्याचे दर वाढण्याचे प्रमुख कारण काय आहे? आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घसरण-चढउतार, डॉलर इंडेक्स, महागाई, आणि गुंतवणुकीचा वाढता कल यामुळे.4️⃣ 2026 पर्यंत सोन्याचा भाव किती जाऊ शकतो? JP Morgan नुसार $5,200–$5,300/oz आणि Goldman Sachs नुसार $4,900/oz पर्यंत जाऊ शकतो.5️⃣ MCX वर सोन्याचा दर कितीने वाढला आहे? MCX वर सोन्यात ₹1,180 प्रति 10 ग्रॅम वाढ झाली आहे.6️⃣ 22 कॅरेट सोन्याचा आजचा दर किती आहे?22 कॅरेट सोन्याचा आजचा दर ₹1,15,923 प्रति 10 ग्रॅम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.