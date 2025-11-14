Personal Finance

Gold Rate Today : सोन्याच्या भावात आज मोठा बदल, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Gold Rate India : आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने वाढून 4,236.84 प्रति औंसवर पोहोचले.MCX वर सोन्यात ₹1,180 आणि चांदीत ₹3,123 ची वाढ नोंदली गेली. तज्ज्ञांनी 2026 पर्यंत सोन्याचे दर आणखी वाढू शकतील असा अंदाज व्यक्त केला.
Latest gold and silver price updates showing revised 24K, 22K gold rates and rising silver prices in the bullion market.

Latest gold and silver price updates showing revised 24K, 22K gold rates and rising silver prices in the bullion market.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. २४ कॅरेट सोन्याचा भाव आज वाढून 10 ग्रॅमला १,२६,५५४ रुपय झाला.

  2. दिल्लीमध्ये सोन्याचा दर ३००० ने वाढून १,३०,९०० रुपये प्रति १० ग्रॅम झाला.

  3. चांदीचा भाव देशात १,६२,७३० प्रति किलो आणि दिल्लीमध्ये १,६९,००० रुपये प्रति किलोवर पोहोचला.

सोने आणि चांदीच्या भावात काल घसरण झाल्यानंतर आज बदल झाले आहेत.इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या माहितीनुसार, शुक्रवारी सकाळपर्यंत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,२६,५५४ रुपये झाला. त्याच वेळी, चांदीचा भाव प्रति किलो १,६२,७३० रुपये झाला. ऑल इंडिया सराफा असोसिएशनच्या मते, दिल्लीच्या बुलियन बाजारात सोन्याचा भाव ३,००० रुपयांनी वाढून १,३०,९०० रुपये प्रति १० ग्रॅम झाला. चांदीचा भाव ७,७०० रुपयांनी वाढून १,६९,००० रुपये प्रति किलो सर्व करांसहित झाला.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Gold Investment
gold and silver
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com