Gold Rate Today : सोन्याचा नवा उच्चांक ! आठवड्यात ७ हजार रुपयांनी महागले, चांदीतही ३७००० ची वाढ; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव

सोन्याच्या भावात आठवड्याभरात मोठी वाढ झाली आहे. एका आठवड्यात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव ७,०४० रुपयांनी वाढला आहे. दरम्यान, २२ कॅरेट सोन्याचा भाव ६,४५० रुपयांनी वाढला आहे. २८ डिसेंबर रोजी राजधानी दिल्लीत सध्याच्या भाव प्रति १० ग्रॅम १४१,३७० रुपये आहे. मुंबईत हा भाव प्रति १० ग्रॅम १४१,२२० रुपये आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची किंमत प्रति औंस ४,५३०.४२ डॉलर्सची झाली असून नवीन उच्चांक गाठला आहे. देशातील काही प्रमुख शहरांमधील सोन्याचे भाव जाणून घेऊया..मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता येथे २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२९,४५० रुपये आहे, तर २४ कॅरेट सोन्याची भाव प्रति १० ग्रॅम १४१,२२० रुपये आहे. पुणे आणि बेंगळुरू या दोन्ही शहरांमध्ये, २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १४१,२२० रुपये आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२९,४५० रुपये आहे. .Gold Rate Today : सोन्याच्या भावात ऐतिहासिक उसळी, चांदीनेही मोडला विक्रम, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव.चांदीचा नवा नवा विक्रम चांदीच्या भावात आठवड्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. चांदी एका आठवड्यात तब्बल ३७,००० रुपयांनी वाढली आहे. २८ डिसेंबर रोजी चांदीचा भाव प्रति किलोग्रॅम २५१,००० रुपये होता. या वर्षी आतापर्यंत देशांतर्गत बाजारात चांदीचे भाव १६३.५ टक्क्यांनी वाढले आहेत. परदेशी बाजारपेठेत स्पॉट भाव प्रति औंस $७५.६३ या नवीन विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत. मजबूत औद्योगिक मागणी, सुरक्षित खरेदी आणि जागतिक पुरवठ्याची सततची कमतरता ही या वाढीमागील प्रमुख कारणे आहेत.. FAQ1. सोन्याचे दर अचानक का वाढले? → आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजी, सुरक्षित गुंतवणुकीची मागणी आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चितता ही प्रमुख कारणे आहेत.2. 24 कॅरेट आणि 22 कॅरेट सोन्यात काय फरक आहे? → 24 कॅरेट हे शुद्ध सोनं असतं, तर 22 कॅरेटमध्ये थोड्या प्रमाणात इतर धातू मिसळलेले असतात.3. सध्या सोनं खरेदी करणे योग्य आहे का? → गुंतवणुकीसाठी दीर्घकालीन विचार करत असाल तर सोनं सुरक्षित पर्याय मानला जातो, मात्र भाव जास्त असल्याने काळजी आवश्यक आहे.4. चांदीच्या दरात एवढी मोठी वाढ का झाली? → औद्योगिक वापर, सोलर एनर्जी क्षेत्रातील मागणी आणि जागतिक पुरवठ्याची कमतरता यामुळे चांदी महागली आहे.5. शहरानुसार सोन्याच्या दरात फरक का असतो? → स्थानिक कर, वाहतूक खर्च आणि ज्वेलर्सचे मार्जिन यामुळे दरात थोडाफार फरक पडतो.6. भविष्यात सोनं-चांदीचे दर आणखी वाढतील का? → जागतिक बाजारातील स्थिती पाहता दरात चढ-उतार संभवतात, मात्र दीर्घकाळात तेजीची शक्यता नाकारता येत नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.