Personal Finance

Gold Rate Today : सोन्याचा नवा उच्चांक ! आठवड्यात ७ हजार रुपयांनी महागले, चांदीतही ३७००० ची वाढ; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव

Gold Price India : मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे आणि बेंगळुरूमध्ये 24 कॅरेट सोनं ₹1,41,220 प्रति 10 ग्रॅम आहे.चांदीच्या दरात आठवड्यात तब्बल ₹37,000 ची वाढ होऊन भाव ₹2,51,000 प्रति किलो झाला.
Current Gold- silver prices in india and maharashtra

Gold Rate Today

Sakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

सोन्याच्या भावात आठवड्याभरात मोठी वाढ झाली आहे. एका आठवड्यात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव ७,०४० रुपयांनी वाढला आहे. दरम्यान, २२ कॅरेट सोन्याचा भाव ६,४५० रुपयांनी वाढला आहे. २८ डिसेंबर रोजी राजधानी दिल्लीत सध्याच्या भाव प्रति १० ग्रॅम १४१,३७० रुपये आहे. मुंबईत हा भाव प्रति १० ग्रॅम १४१,२२० रुपये आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची किंमत प्रति औंस ४,५३०.४२ डॉलर्सची झाली असून नवीन उच्चांक गाठला आहे. देशातील काही प्रमुख शहरांमधील सोन्याचे भाव जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Gold Investment
gold and silver
gold price today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com