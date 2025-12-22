Gold Rate Today : आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी सोन्याच्या भावात मोठी घसरण, चांदीही स्वस्त; तुमच्या शहरातील ताजा भाव जाणून घ्या

आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी देशभरात सोन्याचे भाव घसरले आहेत. राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १३४,३२० रुपये आहे. मागील आठवड्यात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव २६० रुपये आणि २२ कॅरेट सोन्याचा भाव २५० रुपयांनी वाढला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा भाव प्रति औंस ४,३२२.५१ डॉलर आहे. देशभरातील काही प्रमुख शहरांमधील सोन्याचे भाव काय आहेत हे जाणून घेऊया. .दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १३४,३२० रुपये आहे. २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२३,१४० रुपये आहे. सध्या मुंबई, चेन्नई आणि कोलकातामध्ये २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२२,९९० रुपये आहे, तर २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १३४,१७० रुपये आहे. पुणे आणि बेंगळुरूमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १३४,१७० रुपये आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२२,९९० रुपये आहे..गोल्डमन सॅक्सने भाकित केले आहे की पुढील वर्षी डिसेंबरपर्यंत सोने प्रति औंस ४,९०० डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल. जगभरातील अनेक केंद्रीय बँका पुढील वर्षीही सोने खरेदी करत राहतील अशी अपेक्षा आहे..चांदीही घसरली२२ डिसेंबर रोजीही चांदीची घसरण झाली. किंमत प्रति किलोग्रॅम २१३,९०० रुपयांपर्यंत घसरली आहे. परदेशी बाजारात चांदीची स्पॉट किंमत प्रति औंस ६५.८५ रुपयांवर पोहोचली आहे. मागील आठवड्यात चांदी १६,००० रुपयांनी वाढली आहे. या वर्षी आतापर्यंत चांदीच्या भावात १२६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.