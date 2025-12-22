Gold Rate Today : आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी सोन्याच्या भावात मोठी घसरण, चांदीही स्वस्त; तुमच्या शहरातील ताजा भाव जाणून घ्या

Personal Finance

Gold price in India : आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा भाव प्रति औंस $4,322.51 वर आहे. गोल्डमन सॅक्सच्या मते पुढील वर्षी डिसेंबरपर्यंत सोने $4,900 प्रति औंसपर्यंत जाऊ शकते. चांदीचा दर घसरून ₹2,13,900 प्रति किलो झाला असून यंदा आतापर्यंत 126% वाढ झाली आहे.
आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी देशभरात सोन्याचे भाव घसरले आहेत. राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १३४,३२० रुपये आहे. मागील आठवड्यात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव २६० रुपये आणि २२ कॅरेट सोन्याचा भाव २५० रुपयांनी वाढला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा भाव प्रति औंस ४,३२२.५१ डॉलर आहे. देशभरातील काही प्रमुख शहरांमधील सोन्याचे भाव काय आहेत हे जाणून घेऊया.

