Gold Rate Today : सोन्याची घौडदौड सुरूच! भावात सलग पाचव्या दिवशी वाढ, चांदीही महागली; तुमच्या शहरात काय आहे आजचा ताजा भाव? जाणून घ्या

देशात सोन्याच्या भावात सलग चार दिवस वाढ झाल्यानंतर आजही सोने तेजीत आहे. २६ डिसेंबर रोजी सकाळी राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १३९,४१० रुपयांवर पोहोचला. मुंबईत हा भाव प्रति १० ग्रॅम १३९,२६० रुपयांवर पोहोचला. .आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा स्पॉट भाव प्रति औंस ४,५२५.९६ डॉलर आहे. या वर्षी आतापर्यंत सोन्यात ७३.७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.आणखी वाढ अपेक्षित आहे. अनेक विश्लेषकांचा अंदाज आहे की पुढील वर्षी सोन्याचे भाव वाढतच राहतील. देशातील काही प्रमुख शहरांमधील सोन्याचे भाव काय आहेत हे जाणून घेऊया.Gold Rate Today : सोन्याच्या भावात ऐतिहासिक उसळी, चांदीनेही मोडला विक्रम, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव.देशाची राजधानी दिल्ली मध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १३९,४१० रुपये आहे. २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२७,८१० रुपये आहे. मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता येथे २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १२७,६६० रुपये आहे, तर २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १३९,२६० रुपये आहे. पुणे आणि बेंगळुरूमध्ये२४ कॅरेट सोनs प्रति १० ग्रॅम १३९,२६० रुपये आहे आणि २२ कॅरेट सोने प्रति १० ग्रॅम १२७,६६० रुपये आहे. .चांदीचा भावसोन्याप्रमाणेच चांदीचा भावही २६ डिसेंबर रोजी वाढला आहे. तो २३४,१०० रुपये इतका झाला. २५ डिसेंबर रोजी इंदूर सराफा बाजारात चांदीचे भाव प्रति किलो १,००० रुपये वाढून २,२१,००० रुपये झाले. परदेशी बाजारात चांदीची स्पॉट किंमत प्रति औंस $७२.७० वर पोहोचली आहे. या वर्षी आतापर्यंत परदेशी बाजारात चांदीच्या किमती १५१ टक्के आणि देशांतर्गत बाजारात १५३ टक्के वाढल्या आहेत.