Personal Finance

Gold Rate Today : महाराष्ट्रात थंडी, पण सोन्याचे भाव मात्र गरम! जाणून घ्या देशभरातील आणि महाराष्ट्रातील आजचे ताजे भाव

Commodity Market : मागील दोन दिवसांपासून सोन्याच्या भावात घसरण सुरू होती. मात्र आज पुन्हा सोन्याने आपली चमक दाखविली आहे.
Gold Rate Today

Gold Rate Today

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Gold and Silver : कालच्या मोठ्या घसरणीनंतर आज सोन्याचे भाव पुन्हा वाढले आहेत, तर चांदीनेही आपली चमक दाखविली आहे. दिल्लीच्या सराफा बाजारात आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा ₹1,200 ने वाढला तर 22 कॅरेटचा भाव ₹1,110 ने वाढला आहे.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Jalgaon
pune
gold
Mumbai
gold price today
gold rates in india
silver rates
Silver jewelry demand
Maharashtra News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com