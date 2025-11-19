Gold Rate Today : महाराष्ट्रात थंडी, पण सोन्याचे भाव मात्र गरम! जाणून घ्या देशभरातील आणि महाराष्ट्रातील आजचे ताजे भाव

Gold and Silver : कालच्या मोठ्या घसरणीनंतर आज सोन्याचे भाव पुन्हा वाढले आहेत, तर चांदीनेही आपली चमक दाखविली आहे. दिल्लीच्या सराफा बाजारात आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा ₹1,200 ने वाढला तर 22 कॅरेटचा भाव ₹1,110 ने वाढला आहे. .मागील दोन दिवसांत 24 कॅरेट सोनं प्रति 10 ग्रॅम तब्बल ₹1,750 नी स्वस्त झालं होत, तर 22 कॅरेट सोनं ₹1,610 नी खाली आलं होत. दरम्यान, आजच्या MCX बाजारात सकाळच्या सत्रात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा ₹1,22,865 इतका होता तर चांदीचा भाव प्रति किलो ₹1,55,436 इतका आहे..Mukesh Ambani : 31,000 कोटींच्या बाजारात मुकेश अंबानी करणार गुंतवणूक! दोन वर्षात बाजार होणार दुप्पट! .देशभरातील भाव आज सकाळी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,25,010 इतका होता. दरम्यान, 22 कॅरेट सोन्याचा भावही ₹1,13,500 इतका होता. तसेच 24 कॅरेट सोन्याचा भाव अहमदाबादमध्ये ₹1,24,910, चेन्नईमध्ये ₹1,25,460, जयपूरमध्ये ₹1,25,010 तर गोवामध्ये ₹1,24,860 इतका आहे. .चांदी चमकली आज दिल्लीमध्ये चांदीचा भाव प्रति किलो ₹1,65,000 प्रति किलो झाला आहे. सोमवार आणि मंगळवार सलग दोन दिवसात ₹7,000 ने भाव कमी जल्यांनातर आज पुन्हा चांदी चमकली आहव. आज चांदीचा भाव प्रति किलो ₹3000 ने वाढला आहे. देशातील इतर शहरांकडे पाहिले तर मुंबई आणि कोलकाता येथेही चांदी ह्याच दराने उपलब्ध आहे. मात्र चेन्नईमध्ये चांदीचा भाव ₹1,73,000 प्रति किलो आहे. त्यामुळे चारही मोठ्या शहरांमध्ये चांदी सर्वात महाग चेन्नईमध्ये आहे..Indian Stock Market : लिस्ट झाल्यावर थेट उड्डाण! केवळ चार दिवसांत सुमारे 75% रिटर्न! या शेअरने गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल!.महाराष्ट्रातील सोने-चांदीचे भाव शहर सोनं (प्रति तोळा) चांदी( प्रति किलो) मुंबई ₹1,24,860 ₹1,65,000पुणे ₹1,24,860 ₹1,65,000 नागपूर ₹1,24,860 ₹1,65,000 जळगाव ₹1,24,860 ₹1,65,000 एकंदरीतच, महाराष्ट्रातील सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे भाव प्रति तोळा ₹1,24,860 तर चांदीचे भाव प्रति किलो ₹1,24,860 इतका आहे. सोबतच 22 कॅरेट सोन्याचा भावही महाराष्ट्रभर ₹1,14,450 इतका आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.