Gold Rate Today : सोनं आणखी स्वस्त! जागतिक घडामोडींचा परिणाम; ग्राहकांना दिलासा, पाहा आजचा ताजा भाव

Silver Rate Today : आंतरराष्ट्रीय बाजारात आज सकाळीच सोन्या-चांदीच्या भावात घसरण नोंदवली गेली. अमेरिकेतील मजबूत रोजगार आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर फेडरल रिझर्व्हकडून लवकर व्याजदर कपात होण्याची शक्यता कमी झाल्याने सोनं-चांदीवर दबाव वाढला आणि किंमती घसरल्या. आज स्पॉट गोल्डचा दर 0.4 टक्क्यांनी घसरून 5,058.64 डॉलर प्रति औंस इतका झाला आहे..सराफा बाजारातील सोन्याचा भाव Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार, आज सकाळी राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट शुद्ध सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम रुपये आहे तर 22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम रुपये इतका आहे. मुंबई आणि कोलकाता या शहरांमध्ये 24 कॅरेटचा भाव प्रति 10 ग्रॅम रुपये इतका आहे तर 22 कॅरेटचा भाव प्रति 10 ग्रॅम रुपये इतका आहे. .सराफा बाजारातील चांदीचा भावसराफा बाजारात सोन्याचे भाव घसरले असले तरी चांदीचे भाव मात्र वाढले. आज चांदी 5 हजार रुपयांनी महागली आहे. वाढ झाली असली तरी आजही चांदी आपल्या सर्वकालीन उच्चांकापासून 1.25 लाख रुपयांनी स्वस्त आहे. दिल्लीच्या सराफा बाजारात आज चांदीचा भाव प्रति किलो 2,95,000 रुपये इतका आहे. दिल्लीव्यतिरिक्त मुंबई आणि कोलकाता या शहरांमध्येही चांदीचा भाव प्रति किलो 2,95,000 रुपये आहे. .MCX वर सोने-चांदी स्वस्तआंतरराष्ट्रीय बाजारातील सोन्या-चांदीच्या किमती घसरल्यामुळे आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX वर देखील सोन्या-चांदीच्या व्यवहारांची सुरुवात घसरणीसह सुरू झाली. MCX गोल्डचा भाव आज 0.47 टक्क्यांनी घसरून 10 ग्रॅममागे 1,58,000 रुपयांवर उघडला. तर मार्च एक्सपायरीसाठीच्या चांदीचा भावही 1,657 रुपयांनी घसरून 2,61,361 प्रति किलो वर उघडला. त्यामुळे गुंतवणूकदार सावध भूमिका घेत असल्याचे दिसून येते..महाराष्ट्रातील सराफा बाजारराज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर,छ. संभाजीनगर, जळगाव आदि. शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,58,400 रुपये आहे तर 22 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,45,200 रुपये इतका आहे.दरम्यान Goodreturnच्या माहितीनुसार, आज सकाळी राज्यभरात चांदीचा भाव प्रति किलो 2,95,000 रुपये इतका आहे.. सोनं-चांदीची बाजार स्थितीसोन्याचे दर त्यांच्या विक्रमी उच्चांकापेक्षा अजूनही बरेच खाली आहेत. यापूर्वी सोन्याने 5,608 डॉलर प्रति औंस असा उच्चांक गाठला होता. सध्याच्या दरानुसार सोने त्या पातळीपेक्षा सुमारे 10.4 टक्क्यांनी स्वस्त आहे.दरम्यान, चांदीची परिस्थिती आणखी दबावाखाली आहे. चांदीचा सध्याचा भाव त्याच्या सर्वकालीन उच्चांकी 121.67 डॉलर प्रति औंस या किमतीपेक्षा तब्बल 48 टक्क्यांनी कमी आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये सावधगिरीचे वातावरण दिसत आहे.