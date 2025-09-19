Personal Finance

Gold Rate Today : सोन्याच्या भावात पुन्हा अचानक वाढ; नवा उच्चांक गाठणार ? खरेदीपूर्वी जाणून घ्या आजचा ताजा भाव

Gold Rate Today : सोने कधी खरेदी करायचे हे जाणून घेण्यासाठी कोणतेही अचूक विज्ञान नाही, परंतु बहुतेक यशस्वी गुंतवणूकदार सोने खरेदी करण्यासाठी सर्वोत्तम वेळ निवडण्यास मदत करण्यासाठी अनेक प्रभावी तंत्रे आणि निर्देशक वापरतात.
Today’s gold and silver price update in India – 24K, 22K, 18K, and 14K gold rates along with silver price trends.

Yashwant Kshirsagar
  1. सोन्याचा भाव पुन्हा वाढून नवीन उच्चांक गाठला असून २४ कॅरेट सोने १,१०,१६७ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाले आहे.

  2. चांदीचाही भाव वाढून ९९९ शुद्धतेच्या चांदीचे दर १,२७,१०० रुपये प्रति किलो झाले आहेत.

  3. तज्ञांच्या मते, सोने दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी योग्य आहे कारण लहान घसरणी असूनही ट्रेंड तेजीचाच राहतो.

सोने आणि चांदीच्या भावात सतत बदल होत असतात. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA)च्या वेबसाइटनुसार, सोन्याच्या भावात शुक्रवारी सकाळपर्यंत वाढ झाली आहे. २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ११०१६७ रुपये झाला आहे, तर चांदीचा भाव प्रति किलो १२७१०० रुपये झाला आहे. दुसरीकडे, अखिल भारतीय सराफा संघाच्या मते, गुरुवारी दिल्लीच्या सराफा बाजारात सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ११३२०० रुपये झाला. दुसरीकडे, चांदीचा भाव वाढून १३१५०० रुपये प्रति किलो झाला. IBJA नुसार २४ कॅरेट, २३ कॅरेट, २२ कॅरेट, १८ कॅरेट आणि १४ कॅरेट सोन्याचे नवीन भाव काय आहेत ते जाणून घेऊया.

Gold Rate
gold and silver
