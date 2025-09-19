Gold Rate Today : सोन्याच्या भावात पुन्हा अचानक वाढ; नवा उच्चांक गाठणार ? खरेदीपूर्वी जाणून घ्या आजचा ताजा भाव

Summary सोन्याचा भाव पुन्हा वाढून नवीन उच्चांक गाठला असून २४ कॅरेट सोने १,१०,१६७ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाले आहे.चांदीचाही भाव वाढून ९९९ शुद्धतेच्या चांदीचे दर १,२७,१०० रुपये प्रति किलो झाले आहेत.तज्ञांच्या मते, सोने दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी योग्य आहे कारण लहान घसरणी असूनही ट्रेंड तेजीचाच राहतो. .सोने आणि चांदीच्या भावात सतत बदल होत असतात. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA)च्या वेबसाइटनुसार, सोन्याच्या भावात शुक्रवारी सकाळपर्यंत वाढ झाली आहे. २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ११०१६७ रुपये झाला आहे, तर चांदीचा भाव प्रति किलो १२७१०० रुपये झाला आहे. दुसरीकडे, अखिल भारतीय सराफा संघाच्या मते, गुरुवारी दिल्लीच्या सराफा बाजारात सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ११३२०० रुपये झाला. दुसरीकडे, चांदीचा भाव वाढून १३१५०० रुपये प्रति किलो झाला. IBJA नुसार २४ कॅरेट, २३ कॅरेट, २२ कॅरेट, १८ कॅरेट आणि १४ कॅरेट सोन्याचे नवीन भाव काय आहेत ते जाणून घेऊया. .२४ कॅरेट सोने प्रति १० ग्रॅम ११०,१६७ रुपये२३ कॅरेट सोने प्रति १० ग्रॅम १०९,७२६ रुपये२२ कॅरेट सोने प्रति १० ग्रॅम १००,९१३ रुपये१८ कॅरेट सोने प्रति १० ग्रॅम ८२,६२५ रुपये१४ कॅरेट सोने प्रति १० ग्रॅम ६४,४४८ रुपये९९९ चांदी प्रति किलोग्रॅम १२७,१०० रुपये.सोने खरेदीची योग्य वेळ कोणती? आजकाल आपण दररोज ऐकत असलेले दोन सर्वात सामान्य प्रश्न म्हणजे, "सोने खरेदी करण्यास उशीर झाला आहे का?" आणि "सोन्याचे भाव किती काळ वाढू शकतात?" दुर्दैवाने, सोने कधी खरेदी करायचे हे जाणून घेण्यासाठी कोणतेही अचूक विज्ञान नाही, परंतु बहुतेक यशस्वी गुंतवणूकदार सोने खरेदी करण्यासाठी सर्वोत्तम वेळ निवडण्यास मदत करण्यासाठी अनेक प्रभावी तंत्रे आणि निर्देशक वापरतात. .दीर्घकालीन अपट्रेंड ओळखासोने खरेदी करताना, हे समजून घेणे महत्वाचे आहे की सोने दीर्घकालीन तेजीच्या ट्रेंडमध्ये आहे, जिथे किमती वर्षानुवर्षे जवळजवळ दर महिन्याला वाढत आहेत. सोने खरेदी करताना, महिन्याभरानंतर भाव ५% कमी झाल्यास घाबरू नका. असे चढउतार सामान्य आहेत. .Gold Investment : 'पितृपक्षात सोने खरेदी करू नये' हा गैरसमज मोडीत; सराफ व्यावसायिकांचे निरीक्षण.सोन्याचे भाव अनेक लहान घसरणी आणि वाढीवर आधारित असतात; तुम्हाला फक्त अशी आशा आहे की मूळ ट्रेंड चालू राहील आणि गेल्या दशकात घडलेल्या घटनेप्रमाणे वाढ कमी होण्यापेक्षा जास्त असेल. म्हणून, सोने खरेदी करणे ही अल्पकालीन गुंतवणूक मानली जाऊ नये. सोने किमान सहा महिने किंवा अनेक प्रकरणांमध्ये त्याहूनही जास्त - वर्षे ठेवले तर ते भाव वाढतात ते विकून चांगला नफा कमावता येतो. .FAQs१. सोनं खरेदी करण्यासाठी योग्य वेळ कोणती आहे? 👉 दीर्घकालीन ट्रेंड लक्षात घेऊन, मोठ्या घसरणीच्या वेळी टप्प्याटप्प्याने खरेदी करणे उत्तम.२. सोनं अल्पकालीन गुंतवणुकीसाठी चांगलं आहे का? 👉 नाही, अल्पकालीन किंमत चढउतार जास्त असतात; सोनं किमान सहा महिने ते काही वर्षे ठेवणे फायदेशीर.३. सोन्याचे भाव सतत का बदलतात? 👉 आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मागणी-पुरवठा, चलनवाढ, डॉलरचे मूल्य आणि भू-राजकीय घटना यामुळे सोन्याचे दर बदलतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.