Gold Price Today Mumbai: गेल्या अनेक दिवसांपासून सोन्याच्या भावात मोठी घसरण झाली होती. त्यात लग्नसराईच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याचा भावात अचानक वाढ झाली होती. त्यानंतर काल चक्क सोनं-चांदीच्या भावात एकदम मोठी घसरण झाली होती. मात्र आज पुन्हा सोन्याच्या भावात वाढ झाली आहे. त्यामुळे आजच्या दिवशी तुमच्या शहरात सोन्याचा भाव नेमका किती आहे जाणून घ्या. .सोन्याचा भावगुडरिटर्न्स वेबसाइटच्या माहितीनुसार, आज राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेटच शुद्ध सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,26,040 रुपयांना तर 22 कॅरेट सोनं 1,15,550 रुपयांना विकलं जात आहे. आज सोन्याचा भाव तब्बल 2,610 रुपयांनी महागाला आहे. हा भाव जीएसटी विना आहे. यात 3% GST आकारला जातो..Gold vs Land Investment: सोनं की अयोध्येत जमीन? 5 लाखांची गुंतवणूक कुठे ठरली फायदेशीर?.महाराष्ट्रात सोन्याचा भावमहाराष्ट्रात मुंबईसह पुणे, कोल्हापूर, नागपूर या ठिकाणी सोन्याचा भाव पुढीलप्रमाणे आहे-24 कॅरेट सोनं - 1,25,890 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 12,589 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,15,400 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,540 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 94,420 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 9,442 रुपये प्रति ग्रॅम.कमोडिटी बाजारआज सराफा बाजारासोबत कमोडिटी बाजार MCX वर सोन्याचा भाव 1,731 रुपयांनी वाढून प्रति 10 ग्रॅम 1,22,870 रुपये झाला आहे. तर चांदीच्या दरात 4,780 रुपयांची वाढ होऊन भाव प्रति किलो 1,47,300 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..UPSC Success Story: Google मधील लाखोंच्या पगाराची नोकरी सोडली; कोचिंगशिवाय UPSC मध्ये मिळवली AIR-1! कोण आहेत अनुदीप दुरीशेट्टी?.चांदीचा भावगुडरिटर्न्सच्या आकडेवारीनुसार आज मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये तसेच दिल्लीतही चांदीचा भाव प्रति किलो 1,65,000 रुपये आहे. आजचा भाव उच्चांकापासून तब्बल 2.55 हजारांनी स्वस्त झालेला असून गेल्या 12 महिन्यांतील हा सर्वात स्वस्त भाव आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.