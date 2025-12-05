Gold Rate Today : लग्नासाठी सोनं खरेदी करताय? सोनं-चांदीच्या दरात झाले मोठे बदल...पाहा आजचे ताजे भाव

24K, 22K, 18K Latest Rates in Pune, Mumbai, Delhi: देशभरात सध्या लग्नाचा सिजन सुरु आहे. त्यामुळे सोनं चांदीच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मात्र, यासोबतच सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये सातत्याने चढउतार पाहायला मिळत आहे. कधी भावात अचानक घट होताना दिसते तर कधी या किमतींमध्ये मोठ्या वाढ होते. काल सोन्याच्या दरात वाढ झाली होती. मात्र, आज सोन्याच्या किंमती कमी झाल्या आहे. देशातील आर्थिक परिस्थिती, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी आणि वाढलेली मागणी याचा परिणाम सोनं-चांदीच्या दरांवर होतो आहे. .राजधानी दिल्ली आज २४ कॅरेट सोन्याच्या किंमतीत घट झाली असून सोनं 129800 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर आलं आहे. तर मुंबईत 24 कॅरेट सोन्याचे दर घटून 118990 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर झाले आहेत. सोन्याबरोबरच चांदीच्या दरातही घट झाली आहे. आज चांदीचे दर घटून 190900 रुपये प्रति किलो झाले आहेत. तर विदेशी बाजारात चांदीचा भाव 57.34 औंस इतका आहे..Gold Silver Loot : ज्वेलरी फोडून १९ किलो चांदी ७०० ग्रॅम सोनं चोरलं, आराम बस बूक करून पुण्याला निघाला पण...; किणी टोल नाक्यावर थरार.भारतात सध्या लग्नाचा हंगाम सुरू असल्याने सोने-चांदीची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. अनेक जण स्वतःसाठी दागिने घेण्यासाठी तर काही भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी या सोनं चांदी खरेदी करत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, आगामी काही दिवसांत सोने-चांदीच्या किमतींमध्ये अजूनही उतार-चढाव बघायला मिळू शकते. .आजचे ताजे सोने दर (प्रति ग्रॅम):पुणे24 कॅरेट – 12,965 प्रति ग्रॅम22 कॅरेट – 11,884 प्रति ग्रॅम18 कॅरेट – 9,723 प्रति ग्रॅमअमरावती:24 कॅरेट – 12,965 प्रति ग्रॅम22 कॅरेट – 11,884 प्रति ग्रॅम18 कॅरेट – 9,723 प्रति ग्रॅमभिवंडी:24 कॅरेट – 12,965 प्रति ग्रॅम22 कॅरेट – 11,887 प्रति ग्रॅम18 कॅरेट – 9,726 प्रति ग्रॅमदिल्ली24 कॅरेट – 12,980 प्रति ग्रॅम22 कॅरेट – 11,899 प्रति ग्रॅम18 कॅरेट – 9,738 प्रति ग्रॅम.गोवा:24 कॅरेट – 12,965 प्रति ग्रॅम22 कॅरेट – 11,884 प्रति ग्रॅम18 कॅरेट – 9,723 प्रति ग्रॅमजळगाव:24 कॅरेट – 12,965 प्रति ग्रॅम22 कॅरेट – 11,884 प्रति ग्रॅम18 कॅरेट – 9,723 प्रति ग्रॅममुंबई :24 कॅरेट – 12,965 प्रति ग्रॅम22 कॅरेट – 11,884 प्रति ग्रॅम18 कॅरेट – 9,723 प्रति ग्रॅमनागपूर :24 कॅरेट – 12,965 प्रति ग्रॅम22 कॅरेट – 11,884 प्रति ग्रॅम18 कॅरेट – 9,723 प्रति ग्रॅम.Gold-Silver Price: असं कसं झालं? सोन्या-चांदीचे भाव एवढे का घसरले? जाणून घ्या नवे दर.आजची चांदीची किंमत (प्रति ग्राम / प्रति किलो):नागपूर190.90 रुपये प्रति ग्रॅम1,90,900 रुपये प्रति किलोअमरावती190.90 रुपये प्रति ग्रॅम1,90,900 रुपये प्रति किलोमुंबई190.90 रुपये प्रति ग्रॅम1,90,900 रुपये प्रति किलोनाशिक190.90 रुपये प्रति ग्रॅम1,90,900 रुपये प्रति किलोपुणे190.90 रुपये प्रति ग्रॅम1,90,900 रुपये प्रति किलो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.