Gold Rate Today : आठवड्याच्या सुरुवातीला सोन्याचे भाव कोसळले, मुंबई-पुण्यासह प्रमुख शहरांत आज काय आहे भाव? जाणून घ्या

Latest gold and silver price : आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा दर कमी नोंदवला गेला. चांदीचा दर प्रति किलो ₹१६३९०० रुपये असून आठवड्यात ५००० रुपयांनी घट झाली आहे.देशभरातील काही प्रमुख शहरांमधील सोन्याचे ताजे भाव जाणून घेऊया.
Latest gold and silver price board showing updated rates across major Indian cities.

Latest gold and silver price board showing updated rates across major Indian cities.

Yashwant Kshirsagar
सोन्याच्या भावात चढ उतार सुरुच असतात. दरम्यान आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी सोन्याच्या भावात घसरण झाली. २४ नोव्हेंबर रोजी राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२५,९८० रुपयांवर आला. मुंबईत हा भाव प्रति १० ग्रॅम १२५,८३० रुपयांवर राहिला. देशभरातील इतर शहरांमध्येही किमती घसरल्या आहेत. पण एका आठवड्यात २४ कॅरेट सोन्याच्या किमतीत ७६० रुपयांची वाढ झाली आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याच्या किमतीत ७०० रुपयांची वाढ झाली आहे. जागतिक स्तरावर, सोन्याची स्पॉट किंमत प्रति औंस $४,०६१.९१ आहे. देशभरातील काही प्रमुख शहरांमधील सोन्याचे ताजे भाव जाणून घेऊया.

