Gold Rate Today : आठवड्याच्या सुरुवातीला सोन्याचे भाव कोसळले, मुंबई-पुण्यासह प्रमुख शहरांत आज काय आहे भाव? जाणून घ्या

सोन्याच्या भावात चढ उतार सुरुच असतात. दरम्यान आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी सोन्याच्या भावात घसरण झाली. २४ नोव्हेंबर रोजी राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२५,९८० रुपयांवर आला. मुंबईत हा भाव प्रति १० ग्रॅम १२५,८३० रुपयांवर राहिला. देशभरातील इतर शहरांमध्येही किमती घसरल्या आहेत. पण एका आठवड्यात २४ कॅरेट सोन्याच्या किमतीत ७६० रुपयांची वाढ झाली आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याच्या किमतीत ७०० रुपयांची वाढ झाली आहे. जागतिक स्तरावर, सोन्याची स्पॉट किंमत प्रति औंस $४,०६१.९१ आहे. देशभरातील काही प्रमुख शहरांमधील सोन्याचे ताजे भाव जाणून घेऊया. .दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२५,९८० रुपये आहे. २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम ११५,४९० रुपये आहे.सध्या मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता येथे २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम ११५,३४० रुपये आहे, तर २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १२५,८३० रुपये आहे.पुणे आणि बेंगळुरूमध्ये २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १२५,८३० रुपये आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम ११५,३४० रुपये आहे..तुमच्याजवळचे सोने खरे आहे की खोटे? घरीच 'या' सोप्या पद्धतीने करा तपासणी.चांदीची किंमतसोन्याप्रमाणेच चांदीची किंमतही घसरली आहे. २४ नोव्हेंबर रोजी किंमत प्रति किलोग्रॅम १६३,९०० रुपये होती. एका आठवड्यात चांदीच्या किमती ५,००० रुपयांनी घसरल्या आहेत. परदेशी बाजारपेठेत चांदीचे वायदे प्रति औंस ४९.५६ डॉलरवर पोहोचले आहेत. देशांतर्गत तसेच जागतिक घटक देशातील सोने आणि चांदीच्या किमतींवर परिणाम करतात.