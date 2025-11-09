Personal Finance

Gold Rate Today : सोने पुन्हा झाले स्वस्त, चांदी मात्र महागली; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Gold Price Today : चांदीच्या किंमतीत आठवडाभरात ५०० रुपये प्रति किलो वाढ झाली असून सध्याची किंमत१,५२,५०० रुपये आहे.अमेरिकन डॉलर मजबूत झाल्याने आणि फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणामुळे सोन्याची मागणी कमी झाली आहे.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

भारतात सोन्याच्या भावात सलग तिसऱ्या आठवड्यात घसरण झाली आहे. एका आठवड्यात २४ कॅरेट सोन्याचा भावात ९८० रुपयांनी घसरली आहे. राजधानी दिल्लीत ही किंमत प्रति १० ग्रॅम १२२,१७० रुपयांवर आली आहे. एका आठवड्यात २२ कॅरेट सोन्याची किंमत १,१६० रुपयांनी घसरली आहे. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की मजबूत अमेरिकन डॉलर आणि फेडरल रिझर्व्हच्या वाट पाहण्याच्या धोरणामुळे सुरक्षित संपत्ती मानल्या जाणाऱ्या सोन्याची मागणी कमकुवत झाली आहे.

