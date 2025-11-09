Gold Rate Today : सोने पुन्हा झाले स्वस्त, चांदी मात्र महागली; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

भारतात सोन्याच्या भावात सलग तिसऱ्या आठवड्यात घसरण झाली आहे. एका आठवड्यात २४ कॅरेट सोन्याचा भावात ९८० रुपयांनी घसरली आहे. राजधानी दिल्लीत ही किंमत प्रति १० ग्रॅम १२२,१७० रुपयांवर आली आहे. एका आठवड्यात २२ कॅरेट सोन्याची किंमत १,१६० रुपयांनी घसरली आहे. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की मजबूत अमेरिकन डॉलर आणि फेडरल रिझर्व्हच्या वाट पाहण्याच्या धोरणामुळे सुरक्षित संपत्ती मानल्या जाणाऱ्या सोन्याची मागणी कमकुवत झाली आहे. .भारतात सोन्याच्या भावात सलग तिसऱ्या आठवड्यात घसरण झाली आहे. एका आठवड्यात २४ कॅरेट सोन्याचा भावात ९८० रुपयांनी घसरली आहे. राजधानी दिल्लीत ही किंमत प्रति १० ग्रॅम १२२,१७० रुपयांवर आली आहे. एका आठवड्यात २२ कॅरेट सोन्याची किंमत १,१६० रुपयांनी घसरली आहे. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की मजबूत अमेरिकन डॉलर आणि फेडरल रिझर्व्हच्या वाट पाहण्याच्या धोरणामुळे सुरक्षित संपत्ती मानल्या जाणाऱ्या सोन्याची मागणी कमकुवत झाली आहे. .दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२२,१७० रुपयांवर आहे. २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ११२,००० रुपयांवर आहे. मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता येथे २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १११,८५० रुपये आहे, तर २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १२२,०२० रुपये आहे.पुणे आणि बेंगळुरु या दोन्ही शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १२२,०२० रुपये आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १११,८५० रुपये आहे. .चांदीच्या भावात वाढसोन्याच्या उलट चांदीच्या किंमतीत एका आठवड्यात ५०० रुपयांची वाढ झाली आहे. ९ नोव्हेंबर रोजी चांदी प्रति किलोग्रॅम १५२,५०० रुपये होती. देशांतर्गत तसेच जागतिक घटक देशातील सोने आणि चांदीच्या किमतींवर परिणाम करतात. जागतिक बाजारात चांदीची स्पॉट किंमत प्रति औंस ४८.४८ डॉलर्सवर पोहोचली आहे..FAQs १. आज सोन्याचा दर किती आहे? 👉 २४ कॅरेट सोने 1,22,170 रुपये प्रति 10 ग्रॅम, तर २२ कॅरेट 1,12,000 रुपये प्रति 10 ग्रॅम (दिल्ली भाव).२. सोन्याचे दर कमी का झाले? 👉 मजबूत अमेरिकन डॉलर आणि फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणामुळे गुंतवणूकदारांनी सोने विकले.३. कोणत्या शहरात सोन्याचा भाव सर्वात जास्त आहे? 👉 दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,22,170 प्रति 10 ग्रॅम, जो सर्वाधिक आहे.४. चांदीच्या दरात काय बदल झाला आहे? 👉 चांदी ₹500 प्रति किलोने महागली असून सध्याचा दर 1,52,500 प्रति किलो आहे.५. सोन्याचे दर दररोज का बदलतात? 👉 जागतिक बाजार, चलनातील बदल, महागाई आणि मागणी-पुरवठा यांमुळे दर रोज बदलतात.६. जागतिक बाजारात चांदीचा दर किती आहे? 👉 आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीची स्पॉट किंमत 48.48 डॉलर प्रति औंस आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.