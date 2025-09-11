Personal Finance

Gold Rate Today : सोन्याचा नवा उच्चांक, चांदी मात्र उतरली; खरेदीपूर्वी जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा भाव

Gold Silver Rate Today : काही जागतिक परिस्थितींव्यतिरिक्त, सोन्याची आंतरराष्ट्रीय स्पॉट किंमत भारतातील सोन्याच्या धातूच्या किमतीवर देखील परिणाम करते. इतर कोणत्याही उत्पादनाप्रमाणे, मागणी आणि पुरवठा देखील सोन्याच्या भावावर परिणाम करते.
  1. सोन्याचा दर आज नवा उच्चांक गाठत २४ कॅरेटसाठी ₹१,०९,६३५ प्रति १० ग्रॅम झाला आहे.

  2. चांदी किंचित घसरून ₹१,२४,५९४ प्रति किलोवर पोहोचली आहे.

  3. हॉलमार्किंग, जागतिक बाजारपेठ, डॉलरची ताकद आणि मागणी-पुरवठा हे सोन्याच्या भावावर मोठे घटक आहेत.

Gold Price Today: सोने आणि चांदीच्या भावात सतत वाढ होत आहे. ऑल इंडिया सराफा असोसिएशनच्या माहितीनुसार, दिल्लीत सोन्याचा भाव ११३००० रुपये प्रति १० ग्रॅम या नवीन उच्चांकावर पोहोचला आहे तर चांदी ३०० रुपयांनी विक्रमी पातळीपेक्षा खाली आली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या वेबसाइटनुसार, बुधवारी दुपारपर्यंत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १०९६३५ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाला आहे, तर चांदीचा भाव किरकोळ घटून १२४५९४ रुपये प्रति किलो झाला आहे. परंतु बहुतेक कल वाढीकडे आहे. २४, २३, २२, १८ आणि १४ कॅरेट सोन्याचे नवीनतम दर काय आहेत ते जाणून घ्या.

