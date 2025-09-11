Gold Rate Today : सोन्याचा नवा उच्चांक, चांदी मात्र उतरली; खरेदीपूर्वी जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा भाव

Summaryसोन्याचा दर आज नवा उच्चांक गाठत २४ कॅरेटसाठी ₹१,०९,६३५ प्रति १० ग्रॅम झाला आहे.चांदी किंचित घसरून ₹१,२४,५९४ प्रति किलोवर पोहोचली आहे.हॉलमार्किंग, जागतिक बाजारपेठ, डॉलरची ताकद आणि मागणी-पुरवठा हे सोन्याच्या भावावर मोठे घटक आहेत..Gold Price Today: सोने आणि चांदीच्या भावात सतत वाढ होत आहे. ऑल इंडिया सराफा असोसिएशनच्या माहितीनुसार, दिल्लीत सोन्याचा भाव ११३००० रुपये प्रति १० ग्रॅम या नवीन उच्चांकावर पोहोचला आहे तर चांदी ३०० रुपयांनी विक्रमी पातळीपेक्षा खाली आली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या वेबसाइटनुसार, बुधवारी दुपारपर्यंत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १०९६३५ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाला आहे, तर चांदीचा भाव किरकोळ घटून १२४५९४ रुपये प्रति किलो झाला आहे. परंतु बहुतेक कल वाढीकडे आहे. २४, २३, २२, १८ आणि १४ कॅरेट सोन्याचे नवीनतम दर काय आहेत ते जाणून घ्या. .शुद्धता सकाळचा भाव (प्रति १० ग्रॅम) सोने २४ कॅरेट- १०९६३५ रुपयेसोने २३ कॅरेट - १०९१९६ रुपयेसोने २२ कॅरेट- १००४२६ रुपयेसोने १८ कॅरेट - ८२२२६ रुपये१४ कॅरेट सोने- ६४१३७ रुपये चांदी ९९९ रुपये- १२४५९४ रुपये .हॉल मार्किंगद्वारे सोने कसे ओळखावे?१ जुलै २०२१ पासून सरकारने हॉलमार्किंग अनिवार्य केले आहे. आता सोन्यावर तीन प्रकारचे मानक आहेत. यामध्ये BIS लोगो, शुद्धतेचा दर्जा आणि ६ अंकी अल्फान्यूमेरिक कोड ज्याला HUID देखील म्हणतात. २४ कॅरेट सोने सर्वात शुद्ध आहे. पण २४ कॅरेट सोन्याचे दागिने बनवले जात नाहीत. दागिन्यांसाठी १८ ते २२ कॅरेट सोने वापरले जाते. जर तुम्हाला शुद्ध सोन्याचे दागिने खरेदी करायचे असतील तर हॉलमार्क नक्की तपासा. जर हॉलमार्क दागिने नसतील तर सोने खरेदी करू नये..सोन्याच्या भावावर परिणाम करणारे घटकभारतातील सोन्याच्या भावावर परिणाम करणारे अनेक घटक आहेत, ज्यात जागतिक बाजारपेठेतील चढउतारांपासून ते अमेरिकन डॉलरची ताकद, आयात खर्च, बँकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदर, आर्थिक स्थिरता, हंगामी किमती, महागाई आणि मागणी-पुरवठा इत्यादींचा समावेश आहे. उच्च चलनवाढीचा दर सोन्याची मागणी वाढवतो आणि उलट, मागणी वाढल्याने त्याची किंमत देखील वाढते. .काही जागतिक परिस्थितींव्यतिरिक्त, सोन्याची आंतरराष्ट्रीय स्पॉट किंमत भारतातील सोन्याच्या धातूच्या किमतीवर देखील परिणाम करते. इतर कोणत्याही उत्पादनाप्रमाणे, मागणी आणि पुरवठा देखील सोन्याच्या भावावर परिणाम करते. सोन्याची मागणी आणि पुरवठा वाढल्याने त्याच्या किमती देखील वाढल्या आहेत..FAQs१. हॉलमार्क म्हणजे काय? 👉 हॉलमार्क हे सोन्याच्या शुद्धतेचे प्रमाणपत्र असून त्यात BIS लोगो, कॅरेट दर्जा आणि HUID कोड असतो.२. २४ कॅरेट सोने दागिन्यांसाठी का वापरले जात नाही?👉 कारण २४ कॅरेट सोने खूप मऊ असते, त्यामुळे दागिन्यांना टिकाऊपणा येण्यासाठी १८–२२ कॅरेट सोने वापरले जाते.३. सोन्याचा दर कशावर अवलंबून असतो? 👉 जागतिक बाजारातील चढउतार, अमेरिकन डॉलरची किंमत, महागाई, व्याजदर, आयात खर्च आणि मागणी-पुरवठा या घटकांवर सोन्याचा दर ठरतो.४. BIS हॉलमार्क नसलेले सोने खरेदी करणे योग्य आहे का? 👉 नाही, कारण त्याची शुद्धता निश्चित नसते. BIS हॉलमार्क असलेले दागिनेच खरेदी करावेत.५. सध्याचा २२ कॅरेट सोन्याचा दर किती आहे? 👉 आज २२ कॅरेट सोन्याचा दर ₹१,००,४२६ प्रति १० ग्रॅम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.