Gold Rate Today : सोन्यात घसरण सुरुच,चांदीही झाली स्वस्त; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

.Gold And Silver Rate Today: सोने आणि चांदीच्या किमती वाढतच राहतात, पण कधीकधी त्या घसरतातही. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या वेबसाइटनुसार, गुरुवारी सकाळपर्यंत, २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १०९,७३३ रुपये झाला, तर चांदीचाही भाव प्रति किलोग्रॅम १२५,७५६ रुपये झाली होती. दरम्यान, ऑल इंडिया सराफा असोसिएशनच्या माहितीनुसार, दिल्ली सराफा बाजारात सोन्याचे भाव सर्वोच्च पातळीवरून १,३०० रुपयांनी घसरून १,१३,८०० रुपये प्रति १० ग्रॅम झाला. तर चांदीची किंमत प्रति किलोग्रॅम १,६७० रुपयांनी घसरून १,३१,२०० रुपये झाला. २४ कॅरेट, २३ कॅरेट, २२ कॅरेट, १८ कॅरेट आणि १४ कॅरेट सोन्याचे आजचे ताजे भाव काय आहेत हे जाणून घेऊया. .२४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १०९,७३३ रुपये आहे.२३ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १०९,२९४ रुपये आहे.२२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १००,५१५ रुपये आहे.१८ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ८२,३०० रुपये आहे.१४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ६४,१९४ रुपये आहे. चांदीचा भाव प्रति किलोग्रॅम १२५,७५६ रुपये आहे. .सोन्यात का आणि कधी गुंतवणूक करावी ? जेव्हा सोन्याच्या किमती घसरत असतात, तेव्हा सोन्यात गुंतवणूक करण्यासाठी हा एक चांगला काळ असू शकतो, विशेषतः जर तुम्ही त्याकडे गुंतवणूकीच्या दृष्टिकोनातून पाहत असाल. जेव्हा व्याजदर कमी असतात, तेव्हा सोन्यात गुंतवणुकीसाठी एक चांगला पर्याय असतो कारण पुन्हा किमती वाढू शकतात. आर्थिक अनिश्चितता किंवा भू-राजकीय तणावाच्या काळात, सोने ही एक सुरक्षित मालमत्ता मानली जाते, ज्याची मागणी आणि किमत वाढवू शकते. .खरेदीच्या टिप्सबाजारपेठेतील किमती पहा: सोन्याच्या किमतींवर बारकाईने लक्ष ठेवा, कारण त्या दर दोन मिनिटांनी चढ-उतार होतात. ऑनलाइन मागोवा घेतल्याने तुम्हाला योग्य वेळ निवडण्यास मदत होऊ शकते..बाजारातील चढउतारांचा फायदा घ्या: सोने खरेदी करण्यासाठी शुभ दिवस असले तरीही, सोन्याच्या किमतीत ३-५% घट ही नवीन गुंतवणूक सुरू करण्यासाठी किंवा सध्याची गुंतवणूक वाढवण्यासाठी एक आदर्श संधी असू शकते. सोने खरेदी करताना स्वतःला फक्त भौतिक सोन्यापुरते मर्यादित ठेवू नका. आजकाल, गोल्ड ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स (एसजीबी) आणि डिजिटल गोल्डसारखे पर्याय देखील उपलब्ध आहेत, जे अधिक सुरक्षित आहेत..FAQs१. आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव किती आहे? 👉 24 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,09,733 प्रति 10 ग्रॅम आहे.२. चांदीचा आजचा भाव किती आहे? 👉 चांदीचा भाव ₹1,25,756 प्रति किलोग्रॅम आहे.३. सोन्यात गुंतवणूक कधी करावी? 👉 जेव्हा किमती घसरतात किंवा आर्थिक अनिश्चितता असते, तेव्हा गुंतवणुकीसाठी हा योग्य काळ असतो.४. सोनं फक्त दागिन्यांमध्येच विकत घ्यावं का? 👉 नाही, गोल्ड ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड्स आणि डिजिटल गोल्डसारखे सुरक्षित पर्याय देखील उपलब्ध आहेत.५. सोन्याचे भाव दररोज कसे तपासता येतील? 👉 IBJA किंवा सराफा बाजाराच्या वेबसाइट्सवर तसेच ऑनलाइन पोर्टल्सवर दररोज अपडेट मिळू शकतो.