What IS Gold Rate Today : सोन्याने सलग तिसऱ्या दिवशी घेतली उसळी, चांदीही चमकली; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील १० ग्रॅमचा आजचा भाव

Today Gold Rate City Wise : देशात सोन्याच्या किमती सलग तिसऱ्या दिवशी वाढल्या आहेत. राजधानी दिल्लीत २७ नोव्हेंबर रोजी २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२८,०७० रुपयांवर पोहोचला. देशभरातील इतर शहरांमध्येही किमती वाढल्या आहेत. लग्नाच्या हंगामात वाढती मागणी हे देशांतर्गत बाजारात सोन्याच्या किमती वाढण्याचे एक प्रमुख कारण आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमतीत वाढ होणे हे देखील एक घटक आहे. जागतिक बाजारात सोन्याची स्पॉट किंमत प्रति औंस ४,१६४.३० डॉलर आहे. देशभरातील काही प्रमुख शहरांमधील सोन्याचे ताजे दर जाणून घेऊया....दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १२८,०७० रुपये आहे. २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ११६,६१० रुपये आहे. मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता सध्या, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता येथे २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम ११७,२६० रुपये आहे, तर २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १२७,९२० रुपये आहे. पुणे आणि बेंगळुरू या दोन्ही शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोन्याची भाव प्रति १० ग्रॅम १२७,९२० रुपये आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याची भाव प्रति १० ग्रॅम ११७,२६० रुपये आहे. .Jalgaon Gold Price : लग्नसराईत सोने १ लाख २५ हजार पार! मंगळवारी एकाच दिवसात सोन्यात २ हजार, चांदीत ४,५०० रुपयांची वाढ.चांदीची किंमतसोन्याप्रमाणेच चांदीची किंमत देखील वाढली आहे. २७ नोव्हेंबर रोजी किंमत प्रति किलोग्रॅम १६९,१०० रुपये होती. जागतिक बाजारात चांदीची स्पॉट किंमत प्रति औंस $५२.३७ पर्यंत पोहोचली आहे. अमेरिकन व्यापारी आणि "रिच डॅड, पुअर डॅड" या पुस्तकाचे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी यांचा अंदाज आहे की २०२६ पर्यंत चांदी लवकरच ७० डॉलर आणि कदाचित २०० डॉलर प्रति औंसपर्यंत पोहोचेल..FAQs 1. सोन्याच्या किमती का वाढल्या आहेत? 👉 लग्नसराईतील वाढती मागणी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजीमुळे सोन्याच्या किमती वाढल्या आहेत.2. दिल्लीमध्ये आज २४ कॅरेट सोन्याचा दर किती आहे?👉 दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा दर 1,28,070 प्रति 10 ग्रॅम आहे.3. प्रमुख महानगरांमध्ये २२ कॅरेट सोन्याचा दर किती आहे? 👉 मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे आणि बेंगळुरूमध्ये २२ कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,17,260 प्रति 10 ग्रॅम आहे.4. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची किंमत किती आहे? 👉 जागतिक बाजारात सोन्याची स्पॉट किंमत 4,164.30 डॉलर प्रति औंस आहे.5. आजचा चांदीचा दर काय आहे? 👉 भारतात चांदीचा दर 1,69,100 प्रति किलो आहे.6. रॉबर्ट कियोसाकी यांचा चांदीबाबत अंदाज काय आहे? 👉 त्यांच्या मते, २०२६ पर्यंत चांदीचा दर $70 ते $200 प्रति औंस पर्यंत जाऊ शकतो.