Gold Rate Today: आठवड्याच्या दुसऱ्या दिवशीही सोने कोसळले मात्र चांदी झाली महाग; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव

डॉलर मजबूत झाल्याने आणि फेडकडून व्याजदर कपातीच्या अपेक्षेमुळे सोन्याचे भाव सलग दुसऱ्या दिवशी घसरले.दिल्लीत २४ कॅरेट आणि २२ कॅरेट सोने प्रत्येकी १० रुपयांनी स्वस्त झाले आहे.दोन दिवसांत २४ कॅरेट सोने ७२० रुपये व २२ कॅरेट सोने ६६० रुपयांनी घसरले आहे..आठवड्याच्या दुसऱ्या दिवशीही सोन्याचे भाव उतरले आहेत. डॉलर मजबूत झाल्यामुळे आणि अमेरिकन फेडकडून व्याजदरात कपात होण्याची अपेक्षा असल्याने सोने आणि चांदीची चमक आज सलग दुसऱ्या दिवशी कमी झाली आहे. राजधानी दिल्लीत आज २४ कॅरेट सोने प्रति दहा ग्रॅम १० रुपयांनी स्वस्त झाले आहे आणि २२ कॅरेट सोने देखील १० रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. .दोन दिवसांत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति दहा ग्रॅम ७२० रुपयांनी कमी झाला आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याची किंमत ६६० रुपयांनी कमी झाली आहे. आता चांदीबद्दल बोलायचे झाले तर, दिल्लीत सलग दुसऱ्या दिवशी एक किलो चांदी स्वस्त झाली आहे. एका दिवसाच्या स्थिरतेनंतर, दोन दिवसांत एक किलो चांदी ११०० रुपयांनी कमी झाली आहे.. शहर २२ कॅरेट १० ग्रॅम २४ कॅरेट १० ग्रॅम दिल्ली १,१४,८४० रुपये रुपये १,२५,२७० मुंबई १,१४,६९० रुपये, १,२५,१२० रुपयेकोलकाता १,१४,६९० रुपये १,२५,१२०रुपयेचेन्नई १,१५,१९० रुपये, १,२५,६६०रुपये बेंगळुरू १,१४,६९० रुपये, १,२५,१२० रुपयेहैदराबाद १,१४,६९० रुपये, १,२५,१२० रुपये.Gold Rate Today : सोनं खरेदी करायचा विचार करताय? तर हे आहेत आजचे दर! पाहा तुमच्या शहरातील आजचा सोने- चांदीचा भाव! .चांदी मात्र महागलीदिल्लीमध्ये सलग दोन दिवस चांदीच्या किमती प्रति किलो १,१०० रुपयांनी घसरल्या आहेत. याआधी,चांदी एक दिवस स्थिर होती आणि त्याआधी ती प्रति किलो ३००० रुपयांनी महाग झाली होती आणि त्यानंतर सलग दोन दिवसांत चांदी ७००० रुपयांनी स्वस्त झाली. आज, २५ नोव्हेंबर रोजी, दिल्लीत चांदी १,६२,९०० रुपये प्रति किलोने विकली जात आहे. आज तिची किंमत १०० रुपये प्रति किलोने कमी झाली आहे. .इतर महत्त्वाच्या महानगरांबद्दल बोलायचे झाले तर, मुंबई आणि कोलकातामध्येही ती त्याच किमतीत विकली जात आहे परंतु चेन्नईमध्ये चांदीची किंमत १,७०,९०० रुपये प्रति किलो आहे, याचा अर्थ असा की चार मोठ्या महानगरांमध्ये, सर्वात महाग चांदी चेन्नईमध्ये आहे.