Gold Rate Today: आठवड्याच्या दुसऱ्या दिवशीही सोने कोसळले मात्र चांदी झाली महाग; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव

Silver Price Today : दिल्लीत चांदीचे दर सलग दुसऱ्या दिवशी कमी होऊन आज एक किलो चांदी १,६२,९०० रुपयांवर पोहोचली.मुंबई, कोलकाता, बेंगळुरू आणि हैदराबादमध्ये सोन्याचे दर जवळपास समान आहेत. चेन्नईमध्ये चांदी सर्वात महाग आहे.
Latest update on gold and silver prices across Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru, and Hyderabad.

Latest update on gold and silver prices across Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru, and Hyderabad.

Yashwant Kshirsagar
  1. डॉलर मजबूत झाल्याने आणि फेडकडून व्याजदर कपातीच्या अपेक्षेमुळे सोन्याचे भाव सलग दुसऱ्या दिवशी घसरले.

  2. दिल्लीत २४ कॅरेट आणि २२ कॅरेट सोने प्रत्येकी १० रुपयांनी स्वस्त झाले आहे.

  3. दोन दिवसांत २४ कॅरेट सोने ७२० रुपये व २२ कॅरेट सोने ६६० रुपयांनी घसरले आहे.

आठवड्याच्या दुसऱ्या दिवशीही सोन्याचे भाव उतरले आहेत. डॉलर मजबूत झाल्यामुळे आणि अमेरिकन फेडकडून व्याजदरात कपात होण्याची अपेक्षा असल्याने सोने आणि चांदीची चमक आज सलग दुसऱ्या दिवशी कमी झाली आहे. राजधानी दिल्लीत आज २४ कॅरेट सोने प्रति दहा ग्रॅम १० रुपयांनी स्वस्त झाले आहे आणि २२ कॅरेट सोने देखील १० रुपयांनी स्वस्त झाले आहे.

