Gold Rate Today : सोनं पुन्हा महागलं! सर्वसामान्यांची निराशा, आठवड्यात तिसरी दरवाढ; पाहा आजचा ताजा भाव

Silver Price Today : जगभरात 29 जानेवारीच्या ऐतिहासिक उच्चांकानंतर सोनं-चांदीच्या भावात मोठी घसरण बघायला मिळाली. मात्र आता पुन्हा तेजी बघायला मिळत आहे. या आठवड्यात तिसऱ्यांदा सोन्याचे भाव वाढले आहे..सोन्याचा भाव Goodreturns या वेबसाइटनुसार, आज राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात सोन्याचा भाव २,८९० रुपयांनी वाढला आहे. आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,५६,६०० रुपये आहे. तर २२ कॅरेटचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,४३,५५० रुपये आहे..Income Tax Benefits : तुम्हाला जास्त टॅक्स भरावा लागतोय? मग या 3 कायदेशीर ट्रिक्सचा वापर करा; होईल लाखोंची बचत!.चांदीचा भाव आज दिल्लीच्या सराफा बाजारात चांदीचे भाव प्रति किलो १०,००० रुपयांनी वाढून २,८५,००० रुपये झाले आहेत. दरम्यान, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता या महानगरांमध्येही चांदीचा भाव प्रति किलो २,८५,००० रुपये इतकाच आहे. .महाराष्ट्रातील सोनं-चांदीचा भाव राज्यातील मुंबई, नागपूर, पुणे , छ. संभाजीनगर, कोल्हापूर आणि जळगाव या शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा १,५६,६०० रुपये आहे तर २२ कॅरेट सोन्याचा भाव १,४३,५५० रुपये इतका आहे. राज्यातील इतर सर्व शहरांमध्ये सोन्याचा भाव जवळपास इतकाच आहे. तर चांदीचा भाव आज १० हजार रुपयांनी वाढून प्रति किलो २,८५,००० रुपये इतका आहे. .Gold Loan : बँकेत जर 10 ग्रॅम सोनं गहाण ठेवल तर किती कर्ज मिळतं? किती पैसे वापरायला मिळतात? जाणून घ्या सर्व माहिती .२२ कॅरेट आणि २४ कॅरेटमधील फरकतुम्हाला २२ कॅरेट आणि २४ कॅरेट सोन्यामधील फरक माहिती आहे का? चला सोप्या शब्दांत समजून घेऊ.. तर २४ कॅरेट सोनं हे ९९.९% शुद्ध असते, तर २२ कॅरेट सोनं सुमारे ९१% शुद्ध असून त्यात तांबे, चांदी किंवा जस्त यांसारख्या इतर धातूंचे मिश्रण असते. २४ कॅरेट सोनं अत्यंत मऊ असल्यामुळे त्याचे दागिने बनवता येत नाहीत, त्यामुळे दागिन्यांसाठी प्रामुख्याने २२ कॅरेट सोनंच वापरल आणि विकलं जात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.