Gold Rate Today : लक्ष्मीपूजनादिवशी सोन्याच्या भावात मोठा बदल, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

SummaryMCX वर सोन्याचा फ्युचर्स दर ₹१,२७,९९० प्रति १० ग्रॅम झाला.तज्ञांच्या मते सोने येत्या महिन्यांत ₹१.५० लाखांच्या उच्चांकावर जाऊ शकते.जागतिक मागणी, मध्यवर्ती बँकांची खरेदी आणि भू-राजकीय अस्थिरता ही वाढीची प्रमुख कारणे आहेत..Gold Price Today: सोन्याच्या भाव दिवसेंदिवस वाढतच आहेत, दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी सोन्याचे भाव काही प्रमाणात उतरले होते, मात्र आज लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी सोन्याच्या भावात बदल झाले आहेत. इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या वेबसाइटनुसार, मंगळवारी सकाळपर्यंत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,२७,६३३ रुपये होता.चांदीचा भाव प्रति किलोग्रॅम १,६३,०५० रुपये झाला..दरम्यान, आज देशांतर्गत फ्युचर्स मार्केटमध्ये सोने आणि चांदीच्या किमती पुन्हा वाढल्या आहेत. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर सोन्याचा फ्युचर्स दर प्रति १० ग्रॅम १,२७,९९० रुपये झाला. चांदीचा फ्युचर्स देखील या रिकव्हरीमध्ये सामील झाला, जो प्रति किलोग्रॅम १,५८,१२६ रुपये झाला. आता, IBJA नुसार, २४ कॅरेट, २३ कॅरेट, २२ कॅरेट, १८ कॅरेट आणि १४ कॅरेट सोन्याच्या नवीनतम किमती जाणून घ्या. .१०० वर्षांत सोने सव्वालाख रुपयाने महागले! आजच्या तोळ्याच्या भावात ४५ वर्षापूर्वी मिळत होते किलोभर सोने; १९२५ मध्ये १९ रुपये ७५ पैशाला होते तोळाभर सोने.आजचे सोने आणि चांदीचे भाव खालीलप्रमाणे२४ कॅरेट सोने: प्रति १० ग्रॅम ₹१२७,६३३२३ कॅरेट सोने: प्रति १० ग्रॅम ₹१२७,१२२२२ कॅरेट सोने: प्रति १० ग्रॅम ₹११६,९१२१८ कॅरेट सोने: प्रति १० ग्रॅम ₹९५,७२५१४ कॅरेट सोने: प्रति १० ग्रॅम ₹७४,६६५९९९ चांदी: प्रति किलोग्रॅम ₹१६३,०५० .सोने १.५० लाखांवर पोहोचणार? तज्ञांच्या मते, येत्या काही महिन्यांत सोन्याचे भाव प्रति १० ग्रॅम १.५० लाख रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचू शकतात. कारण जागतिक आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत मध्यवर्ती बँकांकडून खरेदी आणि विशेषतः चीन आणि जपानमध्ये सार्वजनिक मागणी वाढल्याने सोन्याच्या किमतीत मोठी वाढ होऊ शकते. जर चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार चर्चा अयशस्वी झाल्या आणि रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू राहिले तर येत्या काही महिन्यांत सोन्याची किंमत ₹१.५० लाखांपर्यंत पोहोचू शकते. .FAQs):प्र.१: आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव किती आहे?👉 ₹१,२७,६३३ प्रति १० ग्रॅम.प्र.२: आज चांदीचा दर किती आहे?(Q2: What is today's silver rate?)👉 ₹१,६३,०५० प्रति किलोग्रॅम.प्र.३: २२ कॅरेट सोन्याची किंमत किती आहे?(Q3: What is the price of 22-carat gold today?)👉 ₹११६,९१२ प्रति १० ग्रॅम.