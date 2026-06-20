Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा उलटफेर! खरेदी करणाऱ्यांची चिंता वाढली; आज किती आहे 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव?

Gold Price Today: सोन्याच्या भावातील चढ-उतार हे पश्चिम आशियातील शांतता करारानंतरही कायम आहेत. मागचे गेले 4 दिवस सोन्याच्या भावात मोठी घसरण होऊन सोनं तब्बल 6 हजारांनी स्वस्त झालं होत. मात्र आज 20 जून 2026 रोजी भावात मोठा उलफेर झाला असून सोनं महागल्याने आता सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची चिंता पुन्हा वाढली आहे. .काय आहे सोन्याचा भाव?20 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात सन महागलं आहे. राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि आदि शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 220 रुपये प्रति तोळा म्हणजेच 10 ग्रॅमने वाढला आहे.24 कॅरेटचा आजचा भाव - 1,46,080 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,608 रुपये प्रति ग्रॅम24 कॅरेटचा कालचा भाव - 1,45,860 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,586 रुपये प्रति ग्रॅम.Petrol-Diesel Update: कच्च्या तेलाच्या किंमती कोसळल्या! आता पेट्रोल-डिझेल कधी स्वस्त होणार? केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्टच सांगितलं.22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटदेशभरात 20 जूनला 24 कॅरेटसोबत 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव देखील वाढला. आज 22 कॅरेट सोनं 200 रुपये प्रति तोळा तर 18 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 170 रुपयांनी महागलं आहे.22 कॅरेट - 1,33,900 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,390 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,09,560 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,956 रुपये प्रति ग्रॅम.सोन्याच्या भावातील महत्त्वाची आकडेवारी?चार दिवसांनंतर आज सोनं महागल आहे.कालचा भाव गेल्या 3 महिन्यातील सर्वात स्वस्त होता.आज सोनं महागलं असलं तर उच्चांकापासून 34 हजारांनी स्वस्त आहे.जून महिन्यात सोनं 10 हजारांनी स्वस्त झालं आहे..Petrol-Diesel Rate: देशभरात पेट्रोल-डिझेल-CNG चे नवे दर जाहीर! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे अपडेटेड भाव.चांदीचा भाव?महाराष्ट्र आणि दिल्लीमध्ये आज चांदीचा भाव स्थिर आहे.आज चांदी प्रति किलो 2,50,000 रुपयांना विकली जात आहे. जून महिन्यात चांदीचा भाव 30 हजारांनी घसरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.