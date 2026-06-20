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Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा उलटफेर! खरेदी करणाऱ्यांची चिंता वाढली; आज किती आहे 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव?

Gold-Silver Latest Rate Today: आठवड्याच्या शेवटी सोन्याच्या भावात मोठा बदल झालेला दिसून आला. गेले चार दिवस सतत घसरण होत असलेल सोनं आज अचानक महागल्याने सर्वसामन्यांची चिंता वाढली आहे.
Gold Price Changes Again

Gold Market Alert! 10 Gram Gold Price Changes Again—See the Latest Update

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Today: सोन्याच्या भावातील चढ-उतार हे पश्चिम आशियातील शांतता करारानंतरही कायम आहेत. मागचे गेले 4 दिवस सोन्याच्या भावात मोठी घसरण होऊन सोनं तब्बल 6 हजारांनी स्वस्त झालं होत. मात्र आज 20 जून 2026 रोजी भावात मोठा उलफेर झाला असून सोनं महागल्याने आता सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची चिंता पुन्हा वाढली आहे.

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