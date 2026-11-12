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Gold Rate Today : दिवाळीनंतर सोन्यात मोठी घसरण, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Maharashtra Gold Rate : मागील व्यवहाराच्या दिवशी हाच भाव १,४०,५२५ रुपये होता. बुलियन बाजारात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १,४०,२८० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा दर ३,९९०.७० डॉलर प्रति औंस आहे.
Gold Rate Today

Gold Rate Today: 24K, 22K and 18K Prices

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Maharashtra Gold Rate Mumbai, Pune, Nagpur and Other Cities : सोन्याच्या दरातील चढ-उतार सुरूच असून, आज (१२ नोव्हेंबर) बाजार सुरू होण्यापूर्वी सोन्याच्या किमतीत मोठी घसरण नोंदवण्यात आली आहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर २४ कॅरेट सोन्याचा वायदा भाव ०.५७ टक्क्यांनी घसरला आहे. त्यामुळे १० ग्रॅममागे ७९५ रुपयांची कपात होऊन सोन्याचा भाव १ लाख ३९ हजार ७३० रुपयांवर आला आहे. मागील व्यवहाराच्या दिवशी हाच भाव १ लाख ४० हजार ५२५ रुपये होता.

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