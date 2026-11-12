Gold Rate Today : दिवाळीनंतर सोन्यात मोठी घसरण, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव

Maharashtra Gold Rate Mumbai, Pune, Nagpur and Other Cities : सोन्याच्या दरातील चढ-उतार सुरूच असून, आज (१२ नोव्हेंबर) बाजार सुरू होण्यापूर्वी सोन्याच्या किमतीत मोठी घसरण नोंदवण्यात आली आहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर २४ कॅरेट सोन्याचा वायदा भाव ०.५७ टक्क्यांनी घसरला आहे. त्यामुळे १० ग्रॅममागे ७९५ रुपयांची कपात होऊन सोन्याचा भाव १ लाख ३९ हजार ७३० रुपयांवर आला आहे. मागील व्यवहाराच्या दिवशी हाच भाव १ लाख ४० हजार ५२५ रुपये होता.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .दरम्यान, बुलियन बाजारातील आकडेवारीनुसार, २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १ लाख ४० हजार २८० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा दर ३,९९०.७० डॉलर प्रति औंस इतका नोंदवण्यात आला आहे. तर दिल्लीच्या बुलियन बाजारात सर्व करांसह सोन्याचा भाव १ लाख ४५ हजार ६०० रुपये प्रति १० ग्रॅम झाला आहे..Gold Rate Today : भाऊबीजेला सोन्याचे भाव वाढले की उतरले? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे २४ अन् २२ कॅरेटचे ताजे भाव .'गुडरिटर्न्स'च्या आकडेवारीनुसार, १० ग्रॅम २४ कॅरेट सोन्याची किंमत १ लाख ४२ हजार १३० रुपये, २२ कॅरेट सोन्याची किंमत १ लाख ३० हजार ३०० रुपये आणि १८ कॅरेट सोन्याची किंमत १ लाख ६ हजार ६४० रुपये आहे..महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमधील सोन्याचे दरमहाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, सोलापूर आणि अमरावती येथे २४ कॅरेट सोन्याचा दर १ लाख ४१ हजार ९८० रुपये, २२ कॅरेटचा दर १ लाख ३० हजार १५० रुपये आणि १८ कॅरेटचा दर १ लाख ६ हजार ४९० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे.तर नाशिक, लातूर, भिवंडी आणि वसई-विरार येथे २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १ लाख ४२ हजार १० रुपये, २२ कॅरेटचा भाव १ लाख ३० हजार १८० रुपये आणि १८ कॅरेटचा भाव १ लाख ६ हजार ५२० रुपये आहे..सोन्याचे दर शहर, स्थानिक बाजारपेठ आणि करांनुसार बदलू शकतात. तसेच दागिने खरेदी करताना जीएसटी आणि घडणावळ शुल्क वेगळे आकारले जाऊ शकते. त्यामुळे प्रत्यक्ष खरेदीपूर्वी स्थानिक सराफांकडून दरांची खात्री करून घ्यावी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.