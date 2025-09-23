Personal Finance

Gold Rate Today : नवरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशीही सोन्याच्या दरात वाढ, तब्बल १२०० रुपयांनी महागलं...आजचा दर काय?

Gold Rate Today Navratri 2025 : आज सोन्याच्या दरात १००० ते १२ रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे सराफा बाजारातही शांतता दिसून येत आहे. आज पुन्हा सोन्याचे दर वाढल्याने सोनं खरेदीसाठी ग्राहकांचा प्रतिसाद कमी होताना दिसतो आहे.
Gold Rate Today: गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात सातत्याने वाढ होते आहे. आज नवरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी सोन्याचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे सोनं १ लाख १४ हजारांवर पोहोचलं आहे. आज सोन्याच्या दरात १००० ते १२ रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे सराफा बाजारातही शांतता दिसून येत आहे. आज पुन्हा एकदा सोन्याचे दर वाढल्याने सोनं खरेदीसाठी ग्राहकांचा प्रतिसाद कमी होताना दिसतो आहे.

