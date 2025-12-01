Personal Finance

Gold Rate Today : महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याच्या भावात मोठा बदल, खरेदी अन् विक्रीआधी जाणून घ्या आजचा ताजा भाव....

Big Price Drop on First Day of Month : आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याच्या किंमतीत घट झाली आहे. याशिवाय चांदीच्या किंमतही कमी झाली आहे. तुमच्या शहरातील सोन्याचे भाव काय? जाणून घ्या...
Shubham Banubakode
महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याच्या किंमतीत घट झाली आहे. सोमवारी सकाळी राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा दर १ लाख २९ हजार ९६० रुपये प्रति १० ग्रॅम नोंदवण्यात आला आहे. तर मुंबईमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचे दर १ लाख २९ हजार ८१० रुपये प्रति १० ग्रॅम झाले आहेत. याशिवाय चांदीच्या किंमतीतही घट झाली असून आजचे दर १ लाख ८४ हजार ९०० रुपये प्रति किलोग्रॅम इतके आहेत. तुमच्या शहरातील सोन्याचे भाव काय? जाणून घ्या...

