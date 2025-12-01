Gold Rate Today : महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याच्या भावात मोठा बदल, खरेदी अन् विक्रीआधी जाणून घ्या आजचा ताजा भाव....

महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याच्या किंमतीत घट झाली आहे. सोमवारी सकाळी राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा दर १ लाख २९ हजार ९६० रुपये प्रति १० ग्रॅम नोंदवण्यात आला आहे. तर मुंबईमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचे दर १ लाख २९ हजार ८१० रुपये प्रति १० ग्रॅम झाले आहेत. याशिवाय चांदीच्या किंमतीतही घट झाली असून आजचे दर १ लाख ८४ हजार ९०० रुपये प्रति किलोग्रॅम इतके आहेत. तुमच्या शहरातील सोन्याचे भाव काय? जाणून घ्या....दिल्लीतील सोन्याचे दरदिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचे किंमत १ लाख २९ हजार ९६० रुपये प्रति १० ग्रॅम इतका आहे. तर २२ कॅरेट सोने १ लाख १९ हजार १४० रुपये प्रति १० ग्रॅम या इतका आहे.मुंबई, चेन्नई आणि कोलकातामुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता येथे २२ कॅरेट सोन्याचा दर १ लाख १८ हजार ९९० रुपये प्रति १० ग्रॅम इतका आहे, तर २४ कॅरेट सोन्याचा दर १ लाख २९ हजार ८१० रुपये प्रति १० ग्रॅम इतका आहे..Gold Loan Surge : 'गोल्ड लोन'ने मोडले रेकॉर्ड; लोक मोठ्या प्रमाणावर सोने गहाण ठेवताहेत; कशामुळे वाढला ट्रेंड?.पुणे आणि बंगळुरूया दोन्ही शहरांमध्येही २४ कॅरेट सोन्याची किंमत १ लाख २९ हजार ८१० रुपये प्रति १० ग्रॅम, तर २२ कॅरेट सोन्याची किंमत १ लाख १८ हजार ९९० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे.अमरावती२४ कॅरेट सोन्याची किंमत १२,९८१ प्रति ग्रॅम, २२ कॅरेट सोन्याची किंमत ११,८९९ प्रति ग्रॅम आणि १८ कॅरेट सोन्याची किंमत ९,७३६ प्रति ग्रॅम आहे.भिवंडी२४ कॅरेट सोन्याची किंमत १२,९८४ प्रति ग्रॅम, २२ कॅरेट सोन्याची किंमत ₹११,९०२ प्रति ग्रॅम आणि १८ कॅरेट सोन्याची किंमत ९,७३९ प्रति ग्रॅम आहे..Gold Price Hike : जळगावमध्ये सोने-चांदीचे दर गगनाला भिडले! लग्नसराईत वधूपित्यांचे बजेट कोलमडले.जळगाव२४ कॅरेट सोन्याची किंमत १२,९८१ प्रति ग्रॅम, २२ कॅरेट सोन्याची किंमत ११,८९९ प्रति ग्रॅम आणि १८ कॅरेट सोन्याची किंमत ९,७३६ प्रति ग्रॅम आहे.कोल्हापूर२४ कॅरेट सोन्याची किंमत १२,९८१ प्रति ग्रॅम, २२ कॅरेट सोन्याची किंमत ११,८९९ प्रति ग्रॅम आणि १८ कॅरेट सोन्याची किंमत ९,७३६ प्रति ग्रॅम आहे.नागपूर२४ कॅरेट सोन्याची किंमत १२,९८१ प्रति ग्रॅम, २२ कॅरेट सोन्याची किंमत ११,८९९ प्रति ग्रॅम आणि १८ कॅरेट सोन्याची किंमत ९,७३६ प्रति ग्रॅम आहे.नाशिक२४ कॅरेट सोन्याची किंमत १२,९८४ प्रति ग्रॅम, २२ कॅरेट सोन्याची किंमत ११,९०२ प्रति ग्रॅम आणि १८ कॅरेट सोन्याची किंमत ९,७३९ प्रति ग्रॅम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.