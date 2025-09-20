Personal Finance

Gold Rate Today : सोनं पुन्हा महागणार? 'हे' ठरणार कारण...रिपोर्टमध्ये धक्कादायक दावा! आजचा भाव काय?

Jefferies Predicts Gold Price May Double to $6600 : सध्या सोन्याचे दर ३६७० डॉलर इतके आहे. म्हणजे सोन्याचे दर ६६०० डॉलर पर्यंत पोहोचल्यास सोन्याच्या दरात दुप्पटीने वाढ होणार आहे. अमेरिकन फर्म जेफरीजने हा दावा केला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या किमतीत सातत्याने वाढ होते आहे. या किमती रोज नवनवीन विक्रम प्रस्तापित करत आहेत. भारतात आज २४ कॅरेट सोन्याचा दर १ लाख १२ हजार ७४० रुपये प्रति १० ग्रॅम, तर २२ कॅरेट सोन्याचा दर १ लाख ४३ हजार ३७६ रुपये प्रति १० ग्रॅम पर्यंत पोहोचला आहे. याशिवाय अमेरिकेत सोन्याचे दर ३६०० डॉलर पर्यंत पोहोचले आहेत. मात्र, सोन्याचे दर दुप्पटीने वाढू शकतात, अशा दावा अमेरिकन फर्म जेफरीजने केला आहे.

