Gold Rate Today : सोन्याचे भाव पुन्हा वाढले; 20 वर्षांत तब्बल 1536% वाढ; पहा पुणे, मुंबई आणि इतर शहरांतील आजचे भाव!

Gold Price Today : बुधवारी सकाळी सराफा बाजार उघडल्यानंतर देशभरात सोन्याच्या किमतींमध्ये वाढ झाली. राजधानी दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याची किंमत वाढून ₹1,25,980 प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचली आहे. इतर शहरांमध्येही सोन्याच्या दरात वाढ झाली आहे. .सोन्याचे भाव का वाढलेअमेरिकन फेडरल रिझर्व्हचे गव्हर्नर स्टीफन मिर्न यांनी अलीकडेच वाढत्या बेरोजगारी आणि मंदावलेल्या चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 0.50 टक्क्यांची व्याजदर कपात करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे डिसेंबर महिन्यात फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर कपातीची अपेक्षा वाढल्यामुळे आणि जागतिक बाजारातील घडामोडींमुळे सोनं आणि चांदीच्या दरांमध्ये वाढ झाली आहे. दरम्यान, गोल्डमन सॅक्सने अंदाज व्यक्त केला आहे की डिसेंबर 2026 पर्यंत सोन्याची किंमत प्रति औंस $4,900 पर्यंत पोहोचू शकते. तर ANZ बँकेच्या मते, पुढील वर्षाच्या मध्यापर्यंत सोनं प्रति औंस $4,600 पर्यंत जाऊ शकते. त्यामुळे गुंतवणूकदार सोन्यात रस दाखवत आहेत. .चांदीचा भावसोन्यासारखीच चांदीची किंमतदेखील वाढत आहे. 12 नोव्हेंबर रोजी सकाळच्या सत्रात MCX वरील डिसेंबर सिल्व्हर कॉन्ट्रॅक्ट्स 0.51 टक्क्यांनी वाढून ₹1,55,480 प्रति किलोवर पोहोचले.दरम्यान शहरी बाजारात चांदीचा भाव वाढून ₹1,60,100 प्रति किलो इतका झाला आहे..Digital Gold Alert : डिजिटल गोल्डवर सेबीचा मोठा इशारा! जाणून घ्या का आहे तुमच्या गुंतवणुकीला धोका!.महाराष्ट्रातील सोन्या-चांदीचे भावमहाराष्ट्राच्या राजधानी मुंबईमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा (10 ग्रॅम) ₹1,25,850 जल आहे. तर पुण्यात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव हा ₹1,25,880 इतका आहे. दोन्ही शहरांमध्ये चांदीचा भाव ₹1,60,000 प्रति किलो इतका आहे. .भारतातील मुख्य शहरांमधील सोन्याचे भावशहराचे नाव 24 कॅरेट भाव (प्रति तोळा) 22 कॅरेट भाव (प्रति तोळा)दिल्ली - 125980 115510मुंबई - 125850 115360पुणे - 125,880 115,410अहमदाबाद - 125880 115410जयपूर - 125980 115510.Premium|child investment plan: बचतीची सवय लहानपणापासूनच का लावायला हवी?.सोन्याच्या भावात 20 वर्षात 1,536% वाढ2005 मध्ये सोन्याचा भाव ₹7,638 प्रति 10 ग्रॅम होता, आणि 2025 मध्ये तो ₹1,25,000 च्या वर पोहोचला आहे म्हणजे 20 वर्षांत तब्बल 1,536% वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या 20 वर्षांतील 16 वर्षांत सोन्याने सकारात्मक परतावा दिला आहे. मागील एकच वर्षात सोन्याने तब्बल 56% वाढ नोंदवली आहे.