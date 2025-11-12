Personal Finance

Gold Rate Today : सोन्याचे भाव पुन्हा वाढले; 20 वर्षांत तब्बल 1536% वाढ; पहा पुणे, मुंबई आणि इतर शहरांतील आजचे भाव!

Gold Silver Rate Today : MCX वरील सोन्याच्या भाव सकाळी ₹1,24,333 प्रति 10 ग्रॅम एवढा होता. कालच्या तुलनेत यात 0.34% वाढ झाली आहे. तर सराफा बाजारातील दर ₹1,26,000 पर्यंत गेले आहेत.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Gold Price Today :  बुधवारी सकाळी सराफा बाजार उघडल्यानंतर देशभरात सोन्याच्या किमतींमध्ये वाढ झाली. राजधानी दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याची किंमत वाढून ₹1,25,980 प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचली आहे. इतर शहरांमध्येही सोन्याच्या दरात वाढ झाली आहे.

