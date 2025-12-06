Gold Rate Today : RBI निर्णयानंतर सोनं महागलं, चांदी 2 लाखांच्या जवळ; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे भाव

24K, 22K, 18K Latest Rates in Pune, Mumbai, Delhi: कालच्या रेपो दरातील कपातीनंतर आज सोन्याचे भाव वाढले आहेत, तर चांदीनेही आपली चमक दाखविली आहे. देशातील सोने बाजारात आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा ₹220 ने वाढला तर 22 कॅरेटचा भाव ₹200 ने वाढला आहे. काल सकाळी रेपो दराच्या बातमीनंतर दिवसभरात सोन्याचे भाव तब्बल ₹610 रुपयांनी वाढले होते. .देशभरातील भावआज सकाळी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,30,300 इतका होता. दरम्यान, 22 कॅरेट सोन्याचा भावही ₹1,19,450 इतका होता.तसेच 24 कॅरेट सोन्याचा भाव अहमदाबादमध्ये ₹1,30,200, चेन्नईमध्ये तर सोन्याचा भाव तब्बल ₹1,31,350 इतका झाला आहे..RBI च्या रेपो दर कपातीमुळे सोन्या–चांदीच्या भाव का वाढतात? जेव्हा RBI रेपो दरात कपात करते, तेव्हा भारतातील मुदत ठेवीवर (फिक्स्ड इन्कम) मिळणारे परतावे आपोआप कमी होऊ लागतात. त्यामुळे व्याजदर कमी झाल्यावर लोक अशा मालमत्तांमध्ये आपली गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देतात ज्या मूल्य टिकवून ठेवतात आणि महागाईपेक्षा जास्त परतावा देतात. या मालमत्तांमध्ये सर्वाधिक मागणी सोने आणि चांदीची असते. म्हणूनच अशा काळात सोन्या आणि चांदीचे भाव वाढतात. .Repo Rate : RBI चा मोठा निर्णय! कर्जदारांना मोठा दिलासा, व्याजदर देखील होणार कमी... पण FD चं काय?.चांदी चमकलीआज देशात चांदीचा भाव प्रति किलो तब्बल ₹1,90,000 प्रति किलो झाला आहे. रेपो दराच्या कपातीचा प्रभाव चांदीवरही दिसून आला आहे. कालच्या तुलनेत आज चांदीचा भाव प्रति किलो ₹3000 ने वाढला आहे.दिल्लीच्या सराफा बाजारातही आज चांदीचा भाव ₹1,90,000 इतकंच आहे. मात्र चेन्नईमध्ये चांदीचा भाव तब्बल 2 लाख रुपयांच्या अगदी जवळ गेला असून तिथे आजचा भाव ₹1,99,000 प्रति किलो आहे. महाराष्ट्रात पाहिले तर मुंबई आणि पुणे येथेही चांदीचा भाव ₹1,90,000 आहे. .Income Tax Department : सावधान! तुमच्या या 10 व्यवहारांवर आयकर विभागाची कडक नजर; छोटी चूकही नोटीस आणू शकते!.महाराष्ट्रातील सोने-चांदीचे भावशहर सोनं (प्रति तोळा) चांदी( प्रति किलो)मुंबई ₹1,30,150 ₹1,90,000पुणे ₹1,30,150 ₹1,90,000नागपूर ₹1,30,150 ₹1,90,000जळगाव ₹1,30,150 ₹1,90,000.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.