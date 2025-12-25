Gold Rate Today : सोनं–चांदीचा नवा उच्चांक! ५ दिवसांत तब्बल २०,००० रुपयांची वाढ; पाहा तुमच्या शहरातील आजचा भाव

Gold rate In Maharashtra : २०२५ वर्ष संपत असताना ऐन नाताळात सोन्याच्या भावाने नवीन उच्चांक गाठला आहे. आजच्या दिल्लीच्या सराफा बाजारात २४ कॅरेट शुद्ध सोन्याचा भाव कालच्या तुलनेत ३२० रुपयांनी वाढला आहे तर २२ कॅरेट सोन्याचा भाव ३०० रुपयांनी वाढला आहे. त्यामुळे नवीन वर्ष सुरु होण्याआधीच सोन्याने सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. .जगभरातील घडामोडींचा सोन्याच्या भावावर परिणाम होत असताना तो भारतातील सोन्याच्या भावांवरही होताना दिसत आहे. आज दिल्लीच्या सराफा बाजारात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,३९,४०० रुपये इतका झाला आहे. मागच्या फक्त ५ दिवसांतच सोनं तब्ब्ल ५ हजार रुपयांनी महागल आहे. .Income Tax Refund : तुमचा ITR अडकलाय? आयकर विभागाचे मेल का येत आहेत? ‘Risk Management’ म्हणजे काय?.दिल्ली वगळता मुंबई आणि कोलकाता या दोन्ही महानगरात सोन्याच्या भावात कालच्या तुलनेत ३०० रुपयांची वाढ होऊन आजचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,३९,२५० रुपये झाला आहे. तर सर्वात महाग सोनं चेन्नईमध्ये असून तिथे आजचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,३९,९८० रुपये आहे. .चांदीचा नवीन उच्चांक सोन्यासोबतच आता चांदीने आपला सर्वकालीन उच्चांक गाठला आहे. ११ डिसेंबर २०२५ ला चांदीचा भाव प्रति किलो १,९९,००० होता मात्र पुढच्या १४ दिवसांतच तब्बल ३५,००० रुपयांची वाढ आजचा भाव २,३४,००० रुपये इतका झाला आहे. कालच्या तुलनेत चांदी १,००० रुपयांनी महागली आहे तर मागच्या ४ दिवसांत तर तब्ब्ल २०,००० रुपयांनी महागली आहे. त्यामुळे सोन्यासोबतच चांदीनेही सर्वसामान्यांना मोठा झटका दिला आहे. मात्र यात गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदार मात्र खुश आहेत. .कोलकाता आणि मुंबईमध्ये आजचा चांदीचा भाव प्रति किलो १,३४,००० रुपये आहे ज्यात कालच्या तुलनेत १,००० ची वाढ झाली आहे. तर सर्वाधिक महाग चांदी चेन्नईमध्ये असून तिथे आजचा भाव प्रति किलो १,४५,००० इतका आहे. .EPFO Provident Fund : घरबसल्या 1 मिनिटात तपासा आपला PF बॅलन्स! जाणून घ्या EPFO पासबुक पाहण्याचे सोपे, जलद मार्ग आणि नवीन सुविधा.महाराष्ट्रामध्ये सर्व शहरांत सोनं आणि चांदीचा भाव एकसारखाच दिसून येत आहे. आज मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, छ.संभाजीनगर, जळगाव या शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १,३९,२५० रुपये प्रति तोळा तर २२ कॅरेट सोन्याचा भाव १,२७,६५० रुपये प्रति तोळा इतका आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रभर चांदीचा भाव प्रति किलो १,३४,००० रुपये इतका आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.