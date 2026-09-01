Gold Rate Today: सप्टेंबरच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याच्या भावात मोठा बदल! 22 आणि 24 कॅरेटचा आजचा भाव किती?

Check Today’s 22K and 24K Gold Rates: गेल्या 2 आठवड्यांपासून सोन्याच्या भावात मोठी घसरण दिसून येत होती. मात्र आज नवीन महिन्याच्या सुरुवातीलाच सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना धक्का बसला आहे. LPG आणि CNG च्या दरवाढीनंतर सप्टेंबर महिन्याचा पहिला दिवस आणि आठवड्याच्या सुरुवातीला सोनं महागल्याने ग्राहकांची चिंता वाढली आहे. तब्बल 7,200 रुपयांनी स्वस्त झालेलं सोनं आता पुन्हा महागल्यानंतर 1 तोळा सोनं किती रुपयांना मिळतं आहे हे पाहण महत्त्वाचं ठरतं. .सोन्याचा भाव01 सप्टेंबर 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील राजधानी मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच आदि शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 160 रुपयांनी वाढून 1,56,930 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,693 रुपये इतका आहे..22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट01 सप्टेंबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,43,850 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,385 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,17,700 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,770 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळा दागिन्यांचा खर्च किती?सोन्याच्या दागिन्यांसाठी मुख्यतः 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोनं वापरलं जात. दागिने बनविण्यासाठी मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST मिळून त्याची अंतिम किंमत होते. सध्या 22 कॅरेटचा दागिना प्रति तोळा 1,65,945 रुपयांना तर प्रति ग्रॅम 16,595 रुपयांना विकलं जात आहे.त्याचप्रमाणे 18 कॅरेटचा दागिना प्रति 10 ग्रॅम किंवा तोळा 1,35,779 रुपये तर प्रति ग्रॅम 13,578 रुपयांना विकलं जात आहे..कमोडिटी बाजारआज कमोडिटी बाजार MCX वर मात्र सकाळी 10 वाजता सोनं 320 रुपयांनी स्वस्त होऊन प्रति 10 ग्रॅम 1,54,168 रुपये तर चांदी 480 रुपयांनी महाग होऊन 2,34,328 रुपयांवर व्यवहार करत आहे.सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीआज महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी सोनं महागलं.1 ऑगस्टच्या तुलनेत आज सोनं 13 हजारांनी महाग आहे.25 ऑगस्टच्या 1,64,000 रुपयांच्या तुलनेत 1 आठवड्यात सोनं 7 हजारांनी स्वस्त आहे.आजचा भाव उच्चांकापासून आता 23 हजारांनी स्वस्त आहे..चांदीचा भावआज सोन्याच्या भावात वाढ झाली असली तरी चांदी मात्र 5 हजारांनी स्वस्त झाली आहे. आज चांदी प्रति किलो 2,50,000 रुपयांना विकली जात आहे. दरम्यान, 1 ऑगस्टच्या तीलनेत आज चांदी 15 हजारांनी महागली आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.