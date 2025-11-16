Gold Rate Today : सोन्याच्या दरात एका दिवसात मोठी घसरण, चांदीचे भावही झाले कमी; वाचा आजची किंमत

सोन्या चांदीच्या दरात गेल्या महिन्यात मोठी वाढ झाली होती. पण त्यानंतर घसरण सुरू झालीय ती अजून सुरूच आहे. शुक्रवारी सोन्याच्या दरात मोठी घसरण बघायला मिळाली. एमसीएक्सवर १० ग्रॅम २४ कॅरेटच्या सोन्याचा वायदा बाजारातला दर ३ हजार ३५१ रुपयांनी घसरला होता. तर देशांतर्गत बाजारातही सोनं स्वस्त झालं. सोन्याच्या दरात उच्चांकापेक्षा तब्बल ८ हजारांनी घसरण झालीय..मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर सोन्याच्या किंमतीत गेल्या आठवड्यात उसळी दिसून आली. तर शुक्रवारी सोन्याचे दर घसरले. ५ डिसेंबरच्या एक्स्पायरीच्या सोन्याचा वायदा दर १ लाख २१ हजार ८०० रुपयांनी उघडला. त्यानंतर तो दर १ लाख २७ हजारांपर्यंत गेला होता. पण दिवसअखेर तो १ लाख २३ हजार ४०० रुपयांपर्यंत खाली आला. १३ नोव्हेंबरला हाच दर १ लाख २६ हजार ७५१ रुपये इतका होता..SBI Service: एसबीआय 'ही' सेवा बंद करणार; खातेधारकांवर किती परिणाम होणार? जाणून घ्या....सोन्याच्या दराने उच्चांक गाठताना १ लाख ३२ हजार २९४ रुपये प्रतितोळा इतका दर झाला होता. दरम्यान, आता यापेक्षा ८ हजार रुपयांनी सोनं स्वस्त झालं असून ते १ लाख २४ हजार ४०० रुपये प्रति तोळा इतकं आहे..चांदीच्या दरातही ६ हजार ९४० रुपयांची घसऱण झाली. शुक्रवारी चांदीचे दर ४.२७ टक्क्यांनी घसरून ते १ लाख ५५ हजार ५३० रुपयांवर आले. चांदीनेही दराचा उच्चांक गाठत १ लाख ७० हजार ४१५ रुपयांवर पोहोचली होती. ती आता १४ हजार ८८५ रुपयांनी स्वस्त झालीय..गेल्या २० दिवसात सोन्याच्या दरात तब्बल ७ हजारांची घसरण झालीय. २० ऑक्टोबरला सोन्याचा दर १ लाख ३० हजार ६२४ रुपये इतका होता. त्यानंतर २० दिवसात सोन्याच्या दरात चढ उतार झाले. पण २० दिवसांपूर्वीच्या दराच्या तुलनेत आता हाच दर ७ हजार २२४ रुपयांनी कमी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.