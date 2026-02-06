Personal Finance

Gold Rate Today : RBI रेपो रेटच्या निर्णयाआधी सोनं-चांदीत मोठी घसरण! आज किती स्वस्त झालं? पाहा ताजे भाव

MCX Gold-Silver Rate Today : जागतिक स्थरावर भूराजकीय तणाव कमी झाल्यामुळे आणि डॉलर इतर चलनांच्या तुलनेत मजबूत झाल्यामुळे सोनं आणि चांदीमध्ये नफा वसुली झाल्याने घसरण दिसून येत आहे.
Gold Rate Today

Gold and Silver Prices Fall Sharply Ahead of RBI Decision; Check Today’s Rates

Vinod Dengale
Updated on

Silver Rate Today : शुक्रवारी सकाळी MCX बाजारात सोन्याच्या भावात मोठी घसरण पाहायला मिळाली. जागतिक बाजारातील कमकुवत संकेत, डॉलरची मजबुती आणि स्पॉट मार्केटमधील कमी मागणीमुळे गुंतवणूकदारांनी नफा वसुली केली, त्यामुळे भाव एकदम कोसळले.

