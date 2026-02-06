Gold Rate Today : RBI रेपो रेटच्या निर्णयाआधी सोनं-चांदीत मोठी घसरण! आज किती स्वस्त झालं? पाहा ताजे भाव

Silver Rate Today : शुक्रवारी सकाळी MCX बाजारात सोन्याच्या भावात मोठी घसरण पाहायला मिळाली. जागतिक बाजारातील कमकुवत संकेत, डॉलरची मजबुती आणि स्पॉट मार्केटमधील कमी मागणीमुळे गुंतवणूकदारांनी नफा वसुली केली, त्यामुळे भाव एकदम कोसळले..MCX वरील भाव MCX वरील एप्रिल फ्युचर्स सोन्याचा भाव सुमारे 2,700 म्हणजेच जवळपास 2% घसरून 1,49,396 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर आला. तर मार्च फ्युचर्स चांदीच्या भावातही मोठी घसरण झाली असून, तब्बल14,600 रुपयांनी म्हणजेच 6% घसरून 2,29,187 प्रति किलोवर आला आहे. .देशातील सोन्याचे भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार, आज सकाळच्या सत्रात राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 2,070 रुपयांनी खाली येत 1,52,500 रुपये प्रति 10 ग्रॅम, तर 22 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,39,800 रुपये प्रति 10 ग्रॅम इतका आहे. .चांदीचा भाव सोन्यासोबतच चांदीची चमक देखील कमी झाली आहे. आज राजधानी दिल्लीमध्ये चांदीच्या भाव तब्बल 25,000 रुपयांनी घसरला असून 2,75,000 रुपये प्रति किलो झाला आहे. काल आणि आज दोनच दिवसांत चांदी 45,000 रुपयांनी घसरली आहे. .राज्यातील सोनं-चांदीमहाराष्ट्रात जवळपास सर्वच शहरांमध्ये 24 कॅरेट शुद्ध सोन्याचा भाव हा 1,52.350 रुपये प्रति तोळा आहे. तर दागिने बनविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या 22 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,39,650 रुपये इतका आहे. दरम्यान राज्यभरात चांदीचा भाव 25,000 रुपयांनी घसरला असून प्रति किलो 2,75,000 रुपये इतका आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.