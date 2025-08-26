Gold Rate Today: सणासुदीच्या तोंडावर सोन्याच्या भावात मोठी वाढ; काय आहे आजचा भाव?

आज सोन्याच्या भावात 500 रुपयांची वाढ झाली असून दर 1,00,800 रुपयांच्या वर पोहोचले आहेत. चांदी मात्र घसरून 1,20,000 रुपये प्रति किलोवर स्थिरावली आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे फेडची स्वायत्तता धोक्यात येईल या भीतीमुळे गुंतवणूकदारांनी सोन्याकडे वळल्याचे तज्ज्ञांचे मत..Gold Rate Today Tuesday 26 August 2025: आज सोन्याच्या भावात वाढ झाली आहे. कालच्या तुलनेत आज सोने प्रति 10 ग्रॅम 500 रुपयांनी महागले असून देशातील बहुतेक शहरांत सोन्याचा भाव 1,00,800 रुपयांच्या वर पोहोचला आहे. 22 कॅरेट सोने मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता येथे 93,600 रुपयांपेक्षा जास्त दराने व्यवहार करत आहे.दरम्यान, चांदीच्या भावात मात्र घसरण दिसली. आज चांदी 1,20,000 रुपये प्रति किलो दराने व्यवहार करत असून त्यात 1000 रुपयांची घसरण झाली आहे..सोन्यातील ही तेजी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फेडरल रिझर्व्ह गव्हर्नर लिसा कुक यांना मॉर्गेज फसवणुकीच्या आरोपांमुळे पदावरून बडतर्फ केल्याच्या निर्णयानंतर दिसून आली. या घडामोडीमुळे फेडची स्वायत्तता धोक्यात आल्याची भीती गुंतवणूकदारांमध्ये निर्माण झाली आणि त्यांनी सुरक्षित गुंतवणूक मानल्या जाणाऱ्या सोन्याकडे वळण्यास सुरुवात केली.मुंबईत 24 कॅरेट सोने 1,02,060 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर आणि 22 कॅरेट सोने 93,550 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचले आहे. तर चांदी किंचित घसरून स्थिरावली आहे..Mutual Fund Tips: महिलांसाठी म्युच्युअल फंड: छोट्या गुंतवणुकीतून आर्थिक स्वातंत्र्य कसं मिळवायचं?.मेहता इक्विटीजचे उपाध्यक्ष (कमोडिटीज) राहुल कलंत्री यांनी सांगितले की, सोन्यातील वाढीचे मुख्य कारण ट्रम्प यांचा निर्णय आहे. तसेच फेड चेअरमन जेरोम पावेल यांनी मागील आठवड्यात संकेत दिले होते की सप्टेंबरमध्ये व्याजदरात कपात होऊ शकते. शुक्रवारी येणारे अमेरिकन महागाईचे आकडे सोन्या-चांदीच्या पुढील दिशेसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत..Pension Reform: पेन्शनच्या नियमांमध्ये मोठा बदल; UPS मधून NPS मध्ये जाण्याची कर्मचाऱ्यांना एकदाच संधी.भारतामध्ये सोन्याचे दर ठरवताना आंतरराष्ट्रीय भाव, आयात शुल्क, कर आणि डॉलर-रुपया विनिमय दर हे प्रमुख घटक महत्त्वाचे ठरतात. म्हणूनच रोज सोन्याचे भाव बदलत असतात. भारतीय संस्कृतीत सोने हे केवळ दागिनेच नव्हे, तर गुंतवणूक आणि बचतीचे महत्त्वाचे साधन मानले जाते. विशेषतः लग्नसराई आणि सणांच्या काळात याला मोठी मागणी असते..FAQsप्र.1: आज सोन्याचा भाव किती आहे?उ: मुंबईत 24 कॅरेट सोने 1,02,060 रुपये आणि 22 कॅरेट सोने 93,550 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचले आहे.प्र.2: चांदीच्या दरात काय बदल झाला आहे?उ: आज चांदीत 1000 रुपयांची घसरण होऊन ती 1,20,000 रुपये प्रति किलोवर व्यवहार करत आहे.प्र.3: सोन्यात तेजी का आली?उ: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फेड गव्हर्नर लिसा कुक यांना बडतर्फ केल्याने गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याकडे मोर्चा वळवला आहे.प्र.4: भारतात सोन्याचे भाव कशावर ठरतात?उ: आंतरराष्ट्रीय दर, आयात शुल्क, कर आणि डॉलर-रुपया विनिमय दर यावर भारतातील सोन्याचे भाव ठरतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.