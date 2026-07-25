Gold Rate Today: आठवड्याच्या शेवटी सोन्याच्या भावात मोठा बदल! 10 ग्रॅम कितीला? पाहा तुमच्या शहरातील सोनं-चांदीचा ताजा भाव

Gold Rate Maharashtra: जागतिक घडामोडींमुळे सोन्याच्या भावात कायम चढ-उतार दिसून येत असतात. यातच मागच्या 6 दिवसांत भाववाढ झाल्यानंतर काल मोठी घसरण झाली होती. मात्र आज पुन्हा यु-टर्न घेत सोन्याच्या भावात वाढ झाली आहे. त्यामुळे आता सर्वसामान्य ग्राहकांची चिंता वाढली आहे. आजच्या वाढीनंतर राज्यातील सराफा बाजारात सोनं-चांदीचा भाव किती आहे पाहुयात. .सोन्याचा भाव25 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि आदि शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,44,930 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 14,493 रुपये इतका आहे. आज 24 कॅरेट सोनं सुमारे 600 रुपये प्रति तोळा तर 60 रुपये प्रति ग्रॅम इतकं महाग झालं..MPSC Talathi Exam 2026: MPSC कडून तलाठी परीक्षेचा अभ्यासक्रम जाहीर! जाणून घ्या पेपर पॅटर्न, विषय आणि गुणपद्धती.22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटमहाराष्ट्रातील 25 जुलै 2026 रोजीचा 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव पुढीलप्रमाणे-22 कॅरेट - 1,32,850 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,285 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,08,700 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,870 रुपये प्रति ग्रॅमसोन्याच्या दागिन्यांसाठी मुख्यतः वापरले जाणारे 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,53,256 रुपये असलं तरी मेकिंग चार्जेस आणि GST मिळून हा भाव प्रति तोळा 1,25,396 रुपये होतो..जुलै महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी सोनं गेल्या 6 महिन्यांतील सर्वात स्वस्त भावात होत. मात्र त्यानंतर आता सोनं महाग होताना दिसत आहे. काल स्वस्त झाल्यानंतर ग्राहकांना भाव आणखी घसरतील अशी आशा होती मात्र आज भाव वाढले. आज भाव वाढले असले तरी उच्चांकापासून सोनं आजही 36 हजारांनी स्वस्त आहे..ITR Rule: पगारातून TDS कापला जातोय? तरी ITR भरावा लागेल का? जाणून घ्या आयकर विभागाचे नियम.चांदीचा भावसोन्यासोबतच आज चांदीही महागली आहे. आज चांदी 5 हजारांनी वाढून प्रति किलो 2,40,000 रुपयांना विकली जात आहे. मात्र उच्चांकापासून अजूनही 1.80 लाख रुपयांनी स्वस्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.