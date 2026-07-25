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Gold Rate Today: आठवड्याच्या शेवटी सोन्याच्या भावात मोठा बदल! 10 ग्रॅम कितीला? पाहा तुमच्या शहरातील सोनं-चांदीचा ताजा भाव

Gold Price Today: जागतिक घडामोडींमुळे सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा चढ-उतार दिसून येत असून, आज 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याचा तसेच चांदीचा आजचा ताजा दर आणि तुमच्या शहरातील भाव जाणून घ्या.
Gold-Silver Rate Today

Gold Rate Today: Gold Prices Change Again! Check Latest 10 Gram Gold & Silver Rates in Your City

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Rate Maharashtra: जागतिक घडामोडींमुळे सोन्याच्या भावात कायम चढ-उतार दिसून येत असतात. यातच मागच्या 6 दिवसांत भाववाढ झाल्यानंतर काल मोठी घसरण झाली होती. मात्र आज पुन्हा यु-टर्न घेत सोन्याच्या भावात वाढ झाली आहे. त्यामुळे आता सर्वसामान्य ग्राहकांची चिंता वाढली आहे. आजच्या वाढीनंतर राज्यातील सराफा बाजारात सोनं-चांदीचा भाव किती आहे पाहुयात.

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