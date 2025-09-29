Gold Rate Today: नवरात्रीत सोन्याच्या भावात मोठी वाढ; चांदीने केला ऐतिहासिक विक्रम, काय आहे आजचा भाव?

Gold Rate Today: नवरात्रीत देशभरात सोन्याच्या भावात सातत्याने वाढ होत आहे. 29 सप्टेंबर 2025 रोजी सोन्याचे भाव मागील आठवड्याच्या तुलनेत 500 रुपयांनी वाढले आहेत. भारतात सोन्याची मागणी सणासुदीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढते आणि पारंपरिकदृष्ट्या नवरात्रीत सोने खरेदी करणे शुभ मानले जाते. या वाढत्या मागणीसोबतच आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थिती, डॉलरमधील चढ-उतार आणि सुरक्षित गुंतवणुकीमुळेही सोन्या-चांदीच्या भावात वेगाने वाढ होत आहे..भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये आज 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव सुमारे ₹1,15,000 च्या आसपास पोहोचला आहे. दिल्ली, मुंबई, पुणे, लखनऊ, जयपूर, नोएडा आणि गाझियाबादसारख्या शहरांत सोने विक्रमी पातळीवर आहे. त्याचवेळी चांदीनेही वेग पकडला असून भाव ₹1,48,900 प्रति किलोपर्यंत पोहोचले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, लवकरच चांदी ₹1,50,000 पर्यंत जाऊ शकते..शेअर बाजारातील जाणकारांचे म्हणणे आहे की, चांदीच्या भावात आणखी काही काळ तेजी कायम राहू शकते. मात्र सोन्याच्या भावात पुढील काळात थोडी चढ-उताराची शक्यता आहे. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि गुंतवणूकदारांची सुरक्षित मालमत्तेची मागणी हे सोन्याच्या वाढीचे प्रमुख कारण ठरत आहेत..Insurance Companies: तुमच्या पैशातून विमा कंपन्या होत आहेत मालामाल; कंपन्यांची कमाई कशी होते? जाणून घ्या .आजचे सोन्याचे भाव (29 सप्टेंबर 2025)दिल्ली24 कॅरेट: ₹1,15,620 प्रति 10 ग्रॅम22 कॅरेट: ₹1,05,990 प्रति 10 ग्रॅममुंबई24 कॅरेट: ₹1,15,470 प्रति 10 ग्रॅम22 कॅरेट: ₹1,05,840 प्रति 10 ग्रॅमपुणे24 कॅरेट: ₹1,15,470 प्रति 10 ग्रॅम22 कॅरेट: ₹1,05,840 प्रति 10 ग्रॅमनोएडा24 कॅरेट: ₹1,15,620 प्रति 10 ग्रॅम22 कॅरेट: ₹1,05,990 प्रति 10 ग्रॅम.गाझियाबाद24 कॅरेट: ₹1,15,620 प्रति 10 ग्रॅम22 कॅरेट: ₹1,05,990 प्रति 10 ग्रॅमलखनऊ24 कॅरेट: ₹1,15,620 प्रति 10 ग्रॅम22 कॅरेट: ₹1,05,990 प्रति 10 ग्रॅमजयपूर24 कॅरेट: ₹1,15,620 प्रति 10 ग्रॅम22 कॅरेट: ₹1,05,990 प्रति 10 ग्रॅम.Gold Investment Options: सोन्यात गुंतवणूक करायची आहे पण बजेट कमी आहे? जाणून घ्या बेस्ट ऑप्शन्स.पटना24 कॅरेट: ₹1,15,470 प्रति 10 ग्रॅम22 कॅरेट: ₹1,05,840 प्रति 10 ग्रॅमभुवनेश्वर24 कॅरेट: ₹1,15,470 प्रति 10 ग्रॅम22 कॅरेट: ₹1,05,840 प्रति 10 ग्रॅम कोलकाता24 कॅरेट: ₹1,15,470 प्रति 10 ग्रॅम22 कॅरेट: ₹1,15,840 प्रति 10 ग्रॅम.सणासुदीच्या काळात शुभ मानल्या जाणाऱ्या या गुंतवणुकीकडे मोठ्या प्रमाणात लोक वळत असले तरी आगामी काही दिवसांमध्ये जागतिक बाजारातील हालचालींनुसार दरात पुन्हा बदल होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.