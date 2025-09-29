Gold Rate Today: नवरात्रीत सोन्याच्या भावात मोठी वाढ; चांदीने केला ऐतिहासिक विक्रम, काय आहे आजचा भाव?

Personal Finance

Gold Rate Today: नवरात्रीत सोन्याच्या भावात सातत्याने वाढ होत असून भाव ₹1,15,000 च्या पुढे गेले आहेत. चांदीही वेगाने वाढत असून ₹1,50,000 प्रति किलोचा टप्पा गाठण्याच्या तयारीत आहे.
राहुल शेळके
Gold Rate Today: नवरात्रीत देशभरात सोन्याच्या भावात सातत्याने वाढ होत आहे. 29 सप्टेंबर 2025 रोजी सोन्याचे भाव मागील आठवड्याच्या तुलनेत 500 रुपयांनी वाढले आहेत. भारतात सोन्याची मागणी सणासुदीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढते आणि पारंपरिकदृष्ट्या नवरात्रीत सोने खरेदी करणे शुभ मानले जाते. या वाढत्या मागणीसोबतच आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थिती, डॉलरमधील चढ-उतार आणि सुरक्षित गुंतवणुकीमुळेही सोन्या-चांदीच्या भावात वेगाने वाढ होत आहे.

