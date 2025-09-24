Gold Price Today: नवरात्रात सोन्या चांदीची चमक वाढली; भाव पुन्हा विक्रमी पातळीवर, काय आहे 10 ग्रॅमची किंमत?

नवरात्रीत सोन्याची मागणी वाढल्याने भाव पुन्हा विक्रमी पातळीवर पोहचले. आज, 24 सप्टेंबरला देशभरात 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव ₹1,14,360 पर्यंत पोहोचला आहे. यूएस फेडच्या व्याजदर कपातीच्या संकेतांमुळे तज्ज्ञांना पुढेही सोन्यात तेजी राहील अशी अपेक्षा आहे..Gold Price Today: नवरात्र आणि सणासुदीच्या काळात सोन्याच्या मागणीत वाढ होत असल्याने भाव पुन्हा एकदा विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहेत. सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणूनही सोन्याचा विचार होत असल्याने भावात सातत्याने वाढ होत आहे..आज बुधवार, 24 सप्टेंबर 2025 रोजी देशभरात सोने ₹ 1,14,360 प्रति 10 ग्रॅम या दराने विकले जात आहे. इंडियन बुलियन असोसिएशनच्या आकडेवारीनुसार आज प्रति 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव ₹ 1,14,360 इतका आहे. .Navratri Stock: नवरात्रीत हे 9 स्टॉक खरेदी करा, पुढील दसऱ्यापर्यंत होऊ शकता मालामाल; किती परतावा मिळू शकतो? .गेल्या आठवड्यात अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या बैठकीनंतर सोन्याच्या भावात काहीशी घसरण दिसली होती. 15 सप्टेंबर रोजी सोने ₹ 1,10,000 च्या वर गेले होते. मात्र, व्याजदर कपातीचे संकेत मिळाल्यानंतर सोन्याची चमक पुन्हा वाढली. बाजार तज्ज्ञांचा विश्वास आहे की पुढील काळात सोन्यातील तेजी कायम राहील..सोन्याचा भावदिल्ली: ₹ 1,13,960 प्रति 10 ग्रॅममुंबई: ₹ 1,14,160 प्रति 10 ग्रॅमपुणे: ₹ 1,14,160 प्रति 10 ग्रॅमबेंगळुरू: ₹ 1,14,250 प्रति 10 ग्रॅमकोलकाता: ₹ 1,14,010 प्रति 10 ग्रॅमचेन्नई: ₹ 1,14,490 प्रति 10 ग्रॅम (सर्वाधिक)दरम्यान, चांदीचे भावही झपाट्याने वाढले असून प्रति किलो भाव ₹ 1,34,990 पर्यंत पोहोचले आहेत..Premium| Startup India Seed Fund Scheme: तुमच्या स्वप्नांना बळ देणारी 'स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना' तुम्हाला माहित आहे का?.FAQs Q1. आज (24 सप्टेंबर) सोन्याचा भाव किती आहे?आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव देशभरात सुमारे ₹1,14,360 प्रति 10 ग्रॅम आहे.Today, 24-carat gold is trading at around ₹1,14,360 per 10 grams in India.Q2. सोन्याचे भाव वाढण्यामागचे प्रमुख कारण काय आहे?सणासुदीच्या हंगामात मागणी वाढणे आणि यूएस फेडकडून व्याजदरात कपातीची शक्यता हे दोन मुख्य घटक आहेत.The surge is driven by rising festive demand and expectations of interest rate cuts by the US Fed.Q3. कोणत्या शहरात सोन्याचा भाव सर्वाधिक आहे?चेन्नईमध्ये सर्वाधिक भाव ₹1,14,490 प्रति 10 ग्रॅम आहे.Chennai recorded the highest price at ₹1,14,490 per 10 grams.Q4. सोन्यात गुंतवणुकीसाठी ही योग्य वेळ आहे का?तज्ज्ञांच्या मते, सध्याचा काळ दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी अनुकूल आहे.Experts believe it’s a favourable time for long-term gold investment.Q5. चांदीच्या किंमतीतही वाढ झाली आहे का?होय, चांदीचा भाव ₹1,34,990 प्रति किलोपर्यंत पोहोचला आहे.Yes, silver prices have also risen to ₹1,34,990 per kilogram..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.