Gold Price Today: नवरात्रात सोन्या चांदीची चमक वाढली; भाव पुन्हा विक्रमी पातळीवर, काय आहे 10 ग्रॅमची किंमत?

Gold Price Today: नवरात्र आणि सणासुदीच्या काळात सोन्याच्या मागणीत वाढ होत असल्याने भाव पुन्हा एकदा विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहेत. सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणूनही सोन्याचा विचार होत असल्याने भावात सातत्याने वाढ होत आहे.
राहुल शेळके
Updated on
Summary

  • नवरात्रीत सोन्याची मागणी वाढल्याने भाव पुन्हा विक्रमी पातळीवर पोहचले.

  • आज, 24 सप्टेंबरला देशभरात 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव ₹1,14,360 पर्यंत पोहोचला आहे.

  • यूएस फेडच्या व्याजदर कपातीच्या संकेतांमुळे तज्ज्ञांना पुढेही सोन्यात तेजी राहील अशी अपेक्षा आहे.

