Gold-Silver Crash: सोनं-चांदीचे भाव कोसळले! लग्नसराईआधी वर्षातील सर्वात स्वस्त दर; नेमकं कारण काय? आणखी स्वस्त होणार?

Gold Silver Price Today: लग्नसराईचा हंगाम सुरू होण्याआधीच सोनं-चांदीचे भाव कोसळले आहेत. सोमवारी सराफा बाजारासह कमोडिटी मार्केटमध्येही दोन्ही धातूंच्या किमती घसरल्या आहेत. सोन्याचा दरात आज 2200 रुपयांची घसरण झाली असून भाव प्रति 10 ग्रॅम 1.34 लाख रुपयांवर आल्याने हा 2026 वर्षातील सर्वात स्वस्त दर आहे. तर चांदीच्या दरातही 3 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली असून 1,69,900 हाही या वर्षातील सर्वात स्वस्त दराने विकली जात आहे. .चांदी 2.50 लाखांनी स्वस्त विशेष म्हणजे, चांदीच्या दरात विक्रमी उच्चांकापासून मोठी घसरण झाली आहे. जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात MCX वर चांदीने पहिल्यांदाच 4 लाख रुपयांचा टप्पा ओलांडला होता. त्यावेळी चांदीने 4,20,048 रुपये प्रति किलोचा विक्रमी उच्चांक गाठला होता. मात्र, आता सोमवारच्या दरानुसार चांदीची किंमत त्या उच्चांकापासून जवळपास 2.50 लाख किंवा 59 टक्क्यांनी खाली आली आहे..सराफा बाजार दरम्यान आज दुपारच्या ताज्या अपडेटनुसार जळगावच्या सराफा बाजारात देखील सोनं आणि चांदी दरात मोठी घसरण बघायला मिळाली. सोनं 2 ,200 रुपयांनी स्वस्त होऊन 1,34,500 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झालं आहे तर चांदी प्रति किलो 8 हजारांनी स्वस्त होऊन 1,72,000 रुपयांना विकली जात आहे..Success Story: 'तो आला, त्याने पाहिलं अन् जिंकलं!' चहाच्या दुकानात वडिलांना मदत करणारा मुलगा झाला IPS अधिकारी.सोन्या-चांदीच्या दरात घसरण का होतेय? सोन्या-चांदीच्या किमती घसरण्यामागे तीन कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे. यात- 1. अमेरिकेतील व्याजदर वाढीची शक्यता अमेरिकेत महागाई अपेक्षेप्रमाणे कमी होत नसल्याने फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर वाढवले जाण्याची शक्यता बाजारात व्यक्त केली जात आहे. फेडरल रिझर्व्हमधील काही अधिकाऱ्यांनीही महागाई नियंत्रणात येईपर्यंत कठोर आर्थिक धोरण कायम ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. व्याजदर वाढले की सोने आणि चांदीसारख्या धातूंमध्ये गुंतवणूक करण्याची आकर्षकता काही प्रमाणात कमी होते. कारण या धातूंमधून नियमित व्याज मिळत नाही. याउलट बँक ठेवी किंवा सरकारी रोख्यांमधून परतावा मिळू शकतो. त्यामुळे गुंतवणूकदार सोन्या-चांदीऐवजी व्याज देणाऱ्या पर्यायांकडे वळू शकतात. 2. अमेरिकन डॉलर मजबूत होणे अमेरिकन डॉलर इंडेक्स 103 च्या वर टिकून आहे. डॉलर मजबूत झाल्याचा परिणाम सोने आणि चांदीच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींवर होतो. जागतिक बाजारात या दोन्ही धातूंचा व्यवहार प्रामुख्याने डॉलरमध्ये केला जातो. त्यामुळे डॉलर मजबूत झाल्यास इतर देशांच्या चलनांमध्ये सोने-चांदी खरेदी करणे महाग पडते. परिणामी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मागणीवर परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय डॉलरमधील गुंतवणूकही अधिक आकर्षक ठरू शकते. 3. अमेरिकन सरकारी रोख्यांवरील परतावा वाढला अमेरिकेतील 10 वर्षांच्या सरकारी रोख्यांवरील परतावा (US 10-Year Treasury Yield) वाढून जवळपास 5.15 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. याचाही दबाव सोन्या-चांदीच्या किमतींवर दिसत आहे. सरकारी रोख्यांवरील परतावा वाढला की गुंतवणूकदारांना तुलनेने सुरक्षित गुंतवणुकीतून अधिक उत्पन्न मिळण्याची संधी असते. सोन्यातून कोणतेही नियमित व्याज मिळत नसल्याने अशा परिस्थितीत त्याची गुंतवणूक म्हणून असलेली आकर्षकता कमी होऊ शकते. .Gold Rate Today: सोनं 28 हजारांनी स्वस्त! 2026 वर्षातला सर्वात स्वस्त दर; लग्नसराईआधी जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजा भाव.सोने-चांदी खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाचेआगामी काळात अमेरिकेतील महागाईची आकडेवारी आणि फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरांबाबत मिळणारे संकेत यावर सोने-चांदीच्या किमतींची पुढील दिशा अवलंबून असेल. व्याजदर दीर्घकाळ उच्च पातळीवर राहण्याची शक्यता वाढल्यास या धातूंच्या किमतींवर दबाव कायम राहू शकतो. भारतात लग्नसराईचा हंगाम जवळ येत असताना सोन्या-चांदीच्या दरातील ही घसरण ग्राहकांसाठी काही प्रमाणात दिलासा देणारी ठरू शकते. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर घसरले म्हणजे भारतातील दागिन्यांचे दरही त्याच प्रमाणात कमी होतील असे नाही. कारण देशांतर्गत किमतींवर रुपयाच्या तुलनेत डॉलरचा विनिमय दर, आयात शुल्क आणि स्थानिक बाजारातील प्रीमियम यांचाही परिणाम होतो. त्यामुळे दागिने खरेदी करण्यापूर्वी स्थानिक सराफा बाजारातील प्रत्यक्ष दर तपासणे महत्त्वाचे ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.