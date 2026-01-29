Gold Rate Today : सोनं-चांदीचा आणखी नवा उच्चांक! सोन्यानं 1.75 लाखांचा तर चांदीने केला 4 लाखांचा टप्पा पार; पाहा आजचा भाव

Gold Price Today : जागतिक स्थरावरील भू-राजकीय आणि आर्थिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित गुंतवणुकीला मागणी वाढल्याने, तसेच अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या जैसे थे रेपो दराच्या निर्णयानंतर गुरुवारी सोन्या-चांदीच्या भावात मोठी वाढ झाली आहे. आज देशभरात सोन्याचा भाव जवळपास 12 हजारांनी वाढला आहे. .सोन्याचा 1.75 लाखांचा टप्पा पार Goodreturn च्या आकडेवारीनुसार, आज राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव तब्बल रुपयांनी वाढून प्रति 10 ग्रॅम रुपये 1,79,000 झाला आहे तर 22 कॅरेटचा भाव 1,64,100 रुपये आहे. .Gold Price Today : अमेरिकन फेडच्या निर्णयापूर्वी सोनं-चांदी चमकले! सोनं ३,२०० रुपयांनी महागलं, जाणून घ्या आजचा ताजा भाव .जागतिक बाजारात आज स्पॉट गोल्डचा भाव 2.1% वाढून प्रति औंस $5,511.79 झाला आहे. 4 दिवसांपूर्वी सोमवारी पहिल्यांदाच सोन्याचा भाव $5,000 च्या वर गेले होता त्यानंतर या आठवड्यात आतापर्यंत सोन्याच्या किमतींमध्ये तब्बल 10% पेक्षा अधिक वाढ झाली आहे..चांदी 4 लाखांच्या पुढे दिल्लीच्या सराफा बाजारात आज चांदी रुपयांनी महागली असून भाव प्रति किलो 4,10,000 रुपये झाला आहे. दिल्ली इतकाच भाव मुंबई, कोलकाता, आणि पुणे शहरांमध्ये आहे. दरम्यान, आज स्पॉट सिल्वरचा भाव 1.3% वाढून प्रति औंस $118.061 झाला आहे. सोन्याच्या तुलनेत स्वस्त पर्याय म्हणून गुंतवणूकदारांची वाढती मागणी, पुरवठ्यातील तुटवडा आणि मोठ्या प्रमाणात खरेदी यामुळे चांदीचा भाव वाढत आहे..Budget 2026 : बजेट लीक म्हणजे काय? झाल्यास काय होतं? गोष्ट त्या बजेटची ज्यामुळे अर्थमंत्र्यांना द्यावा लागला राजीनामा....राज्यातही सोनं-चांदी सुसाट तुम्ही जर 1 जानेवारीला 10 ग्रॅम सोनं घेतलं असतं तर आतापर्यंत तुम्हाला त्यावर 44,000 रुपयांचा रिटर्न मिळाला असता एवढी मोठी भाववाढ सोन्यात झाली आहे. तर एक किलो चांदीने तब्बल 1,70,000 रुपयांचा रिटर्न दिला असता असं तुलनेतून दिसून येतं. आज मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, छ. संभाजीनगर, जळगाव आणि अमरावती येथे 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,78,850 रुपये आहे तर 22 कॅरेटचा भाव 1,63,950 रुपये आहे. त्यासोबतच चांदीचा भाव प्रति किलो 4,10,000 रुपये आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.