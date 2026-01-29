Personal Finance

Gold Rate Today : सोनं-चांदीचा आणखी नवा उच्चांक! सोन्यानं 1.75 लाखांचा तर चांदीने केला 4 लाखांचा टप्पा पार; पाहा आजचा भाव

Silver Price Today : 2026 वर्षात आजून महिनाही पूर्ण झाला नाही त्याआधीच आतापर्यंत सोन्याच्या किमतींमध्ये 27% पेक्षा अधिक वाढ झाली आहे तर चांदीच्या किमतींमध्ये यावर्षी 60% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.
Gold Hits ₹1.75 Lakh, Silver Crosses ₹4 Lakh: Fresh Record Highs Today

Vinod Dengale
Gold Price Today : जागतिक स्थरावरील भू-राजकीय आणि आर्थिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित गुंतवणुकीला मागणी वाढल्याने, तसेच अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या जैसे थे रेपो दराच्या निर्णयानंतर गुरुवारी सोन्या-चांदीच्या भावात मोठी वाढ झाली आहे. आज देशभरात सोन्याचा भाव जवळपास 12 हजारांनी वाढला आहे.

