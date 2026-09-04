Gold-Silver Price: कृष्ण जन्माष्टमीच्या दिवशी सोन्याच्या दरात मोठा उलटफेर! उच्चांकापेक्षा तब्बल 24 हजारांनी स्वस्त; पाहा ताजा भाव

Check Today’s Latest Gold Rate: ऑगस्ट महिन्याच्या दुसऱ्या पंधरवाड्यात सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाली. त्यामुळे पुढच्या काळात सोनं आणखी स्वस्त होईल अशी आशा ग्राहकांना होती. मात्र गेल्या दोन दिवसांपासून झालेल्या तेजीने आणि आज कृष्ण जन्माष्टमीच्या दिवशी पुन्हा सोनं महागल्याने ग्राहकांच्या चिंता वाढल्या आहेत. आजच्या दरवाढीनंतर सोन्याचा आणि चांदीचा नेमका भाव किती आहे जाणून घ्या..सोन्याचा भाव04 सप्टेंबर 2026 रोजी Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सकाळी 10 वाजता महाराष्ट्रातील राजधानी मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, जळगाव तसेच आदि शहरांमधील सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,310 रुपयांनी वाढून 1,56,660 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 15,666 रुपये इतका आहे..Stock Market: Sensex 500 अंकांनी उसळला, परदेशी गुंतवणूकदारांनी ओतले 13,010 कोटी; Jioच्या $4 अब्ज IPOची महत्त्वाची अपडेट.22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट04 सप्टेंबर 2026 रोजी महाराष्ट्रातील विविध शहरांत 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव -22 कॅरेट - 1,43,600 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,360 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,17,490 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,749 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळा दागिन्यांचा खर्च किती?सोन्याच्या दागिन्यांसाठी मुख्यतः 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोनं वापरलं जात. दागिने बनविण्यासाठी मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST मिळून त्याची अंतिम किंमत होते. सध्या 22 कॅरेटचा दागिना प्रति तोळा 1,65,657 रुपयांना तर प्रति ग्रॅम 16,566 रुपयांना विकलं जात आहे. त्याचप्रमाणे 18 कॅरेटचा दागिना प्रति 10 ग्रॅम किंवा तोळा 1,35,536 रुपये तर प्रति ग्रॅम 13,536 रुपयांना विकलं जात आहे..कमोडिटी बाजारआज सराफा बाजारात सोनं महाग झालं असलं तरी कमोडिटी बाजार MCX वर मात्र घसरण झाली आहे. सकाळी 10.30 वाजता सोनं 500 रुपयांनी स्वस्त होऊन प्रति 10 ग्रॅम 1,55,200 रुपये तर चांदी 900 रुपयांनी स्वस्त होऊन 2,35,149 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..सोन्याच्या दरांतील आकडेवारीआज सलग दुसऱ्या दिवशी सोनं महागलं.2 दिवसांत सोनं 4,440 रुपयांनी वाढलं आहे.सप्टेंबर महिन्यात सोनं 2 हजारांनी महाग झालं आहे.आजचा भाव उच्चांकापासून आता 24 हजारांनी स्वस्त आहे..Sugar Price: किंमत कमी झाली तरी ग्राहकांना साखर महाग का? 67 रुपयांवरून 47 रुपयांपर्यंत घसरण; स्वस्त साखर कधी मिळणार?.चांदीचा भावआज सोन्याच्या भावात वाढ झाली असली तरी चांदीचा भाव मात्र स्थिर आहे. आज चांदी प्रति किलो 2,50,000 रुपयांना विकली जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.