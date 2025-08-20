Gold Silver Price Today: फक्त 'या' कारणांमुळे सोन्याचे भाव कोसळले; आज काय आहे 24 कॅरेचा भाव?

डॉलर मजबूत झाल्यामुळे आज सोने-चांदीच्या दरात घट झाली. MCX वर सोनं ₹98,650 प्रति 10 ग्रॅमवर आणि चांदी ₹1,10,900 प्रति किलोवर आहे. देशभरातील बुलियन मार्केट आणि प्रमुख शहरांमध्ये सोने-चांदीचे दर कमी झाले आहेत..Gold Silver Price Today: आज देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने-चांदीच्या किंमतींमध्ये थोडीशी घसरण झाली आहे. डॉलर इंडेक्समध्ये झालेल्या वाढीमुळे तसेच अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या बैठकीच्या निकालाच्या प्रतीक्षेत गुंतवणूकदारांनी सोने-चांदीपासून थोडा हात आखडता घेतला आहे. त्यामुळे बाजारात किंमती खाली आल्या आहेत..MCX वरील दरबुधवारी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर ऑक्टोबर डिलिव्हरी गोल्ड फ्युचर्स 0.05% घसरून ₹98,650 प्रति 10 ग्रॅमवर आले. त्याचबरोबर सप्टेंबर डिलिव्हरी सिल्व्हर कॉन्ट्रॅक्टमध्ये 0.40% ची घसरण झाली असून किंमत ₹1,10,900 प्रति किलो झाली आहे..बुलियन मार्केटमधील ताजे दर24 कॅरेट सोने: ₹99,170 प्रति 10 ग्रॅम22 कॅरेट सोने: ₹96,790 प्रति 10 ग्रॅमचांदी: ₹1,13,625 प्रति किलो.Investment Plan : पती-पत्नी मिळून 10 वर्षांत करोडपती होऊ शकतात; पैसे कुठे गुंतवावे लागतील?.मुख्य शहरांतील दरदिल्ली: 24 कॅरेट ₹98,490, 22 कॅरेट ₹90,283, चांदी ₹1,11,060मुंबई: 24 कॅरेट ₹98,620, 22 कॅरेट ₹90,402, चांदी ₹1,11,180चेन्नई: 24 कॅरेट ₹98,900, 22 कॅरेट ₹90,658, चांदी ₹1,11,510.दर का घसरले?डॉलर इंडेक्समध्ये 0.20% ची वाढ झाली आहे, ज्याचा परिणाम थेट सोने-चांदीच्या मागणीवर झाला. गुंतवणूकदार अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या बैठकीकडे लक्ष ठेवून आहेत. सप्टेंबरमध्ये व्याजदरांमध्ये कपात होण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदारांनी सध्या सोने-चांदीतील खरेदी कमी केली आहे..HDFC Bank Alert: HDFC ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी; बँकेच्या अत्यावश्यक सेवा दोन दिवस बंद राहणार.FAQs Q1: आज सोने-चांदीचे दर का घसरले?➡ डॉलर मजबूत झाल्यामुळे आणि फेडरल रिझर्व्हच्या बैठकीच्या प्रतिक्षेत मागणी कमी झाली.Q2: MCX वर आज सोन्याचा दर किती आहे?➡ ₹98,650 प्रति 10 ग्रॅम (ऑक्टोबर फ्युचर्स).Q3: आज चांदीचा दर किती आहे?➡ ₹1,10,900 प्रति किलो (सप्टेंबर फ्युचर्स).Q4: कोणत्या शहरात सोने सर्वात महाग आहे?➡ चेन्नईमध्ये 24 कॅरेट सोनं ₹98,900 प्रति 10 ग्रॅम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.