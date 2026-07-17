Gold-Silver Rate Today: सोनं-चांदी स्वस्त! खरेदीदारांना दिलासा; तुमच्या शहरात ताजे दर पाहा

Gold Price Today: सोनं-चांदीच्या दरातील चढ-उतार कायम असून आज पुन्हा सोनं स्वस्त झाल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. पश्चिम आशियात संघर्ष पुन्हा चिघळल्याने त्याचा मोठा परिणाम सोनं-चांदी या मौल्यवान धातूवर दिसून येत आहे. आजच्या घसरणीनंतर तुमच्या शहरात सोन्याचा भाव किती आहे जाणून घ्या....सोन्याचा भाव17 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि आदि शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,42,530 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे तर प्रति ग्रॅमचा भाव 14,253 रुपये इतका आहे. 24 कॅरेट सोनं आज 760 रुपये प्रति तोळा तर 76 रुपये प्रति ग्रॅम इतकं स्वस्त झालं..Success Story: २५० रुपायांतून सुरू केलेला व्यवसाय बनला आज ८००० कोटी रुपयांचा! पत्रकारितेतून कशी सुचली भन्नाट बिझनेस आयडिया? .22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटमहाराष्ट्रातील 17 जुलै 2026 रोजीचा 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेट सोन्याचा भाव पुढीलप्रमाणे-22 कॅरेट - 1,30,650 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,065 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट - 1,06,900 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,690 रुपये प्रति ग्रॅमसोन्याच्या दागिन्यांसाठी मुख्यतः वापरले जाणारे 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,30,650 रुपये असलं तरी मेकिंग चार्जेस आणि GST मिळून हा भाव प्रति तोळा 1,50,718 रुपये होतो..सोन्याच्या भावातील आकडेवारीगेल्या 10 दिवसांची आकडेवारी पाहता सोनं 1 हजार रुपयाने स्वस्त झालं आहे.1 जुलैच्या तुलनेत आज सोनं 1,500 रुपयांनी महागलं आहे.आजचा दर उच्चांकापासून 38 हजारांनी स्वस्त आहे.1 वर्षाचा विचार केला तर सोनं 1 लाखांवरून आज 42 हजार रुपयांनी महाग झालं आहे.1 जानेवारीच्या तुलनेत आज सोनं 7 हजारांनी महाग आहे..कमोडिटी बाजारकमोडिटी बाजार MCX वर सोनं 309 रुपयांनी स्वस्त झालं असून प्रति 10 ग्रॅम 1,40,000 रुपयांना विकलं जात आहे. तर चांदीही 1700 रुपयांनी घसरली असून प्रति किलो 2,14,400 रुपयांना विकली जात आहे..Petrol-Diesel Price: १७ जुलैला इंधनाचे ताजे दर जाहीर! कच्चे तेल १२ टक्क्याने महागल्यानंतर महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल कितीला?.चांदीचा भावमहाराष्ट्र आणि दिल्लीमध्ये आज चांदीचा भाव 5 हजारांनी घसरला आहे. आज चांदी प्रति किलो 2,30,000 रुपयांना विकली जात आहे. उच्चांकापासून हा भाव 1,90,000 रुपयांनी स्वस्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.