Personal Finance

Gold-Silver Rate Today: सोनं-चांदी स्वस्त! खरेदीदारांना दिलासा; तुमच्या शहरात ताजे दर पाहा

Gold-Silver Rate Drop Today: सोन्या-चांदीच्या दरात आज घसरण झाल्याने खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सोने-चांदी खरेदी करणाऱ्यांनी खरेदी करण्याआधी आज आपल्या शहरातील ताजे दर जाणून घ्या.
Gold-Silver Rate Today

Gold & Silver Prices Fall Today! Check Latest Rates in Your City Before You Buy

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Price Today: सोनं-चांदीच्या दरातील चढ-उतार कायम असून आज पुन्हा सोनं स्वस्त झाल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. पश्चिम आशियात संघर्ष पुन्हा चिघळल्याने त्याचा मोठा परिणाम सोनं-चांदी या मौल्यवान धातूवर दिसून येत आहे. आजच्या घसरणीनंतर तुमच्या शहरात सोन्याचा भाव किती आहे जाणून घ्या...

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