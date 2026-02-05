Personal Finance

Gold Rate Today : सोनं-चांदीच्या भावात मोठी घसरण! सोनं 5 हजारांनी स्वस्त, पाहा तुमच्या शहरातील आजचा भाव

Gold-Silver Price : देशात सोनं-चांदीचे भाव एक दिवसीय वाढीनंतर आज पुन्हा घसरले आहेत. सोनं-चांदी मधील ही घसरण मात्र सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा देणारी आहे.
Silver Price Today : काल सोनं-चांदीच्या भावामध्ये झालेली वाढीने आज यु-टर्न घेतला. आज सकाळी देशांतर्गत फ्युचर्स बाजारात नफा वसुलीमुळे सोन्याच्या भावात घसरण झाली. भू-राजकीय तणाव कमी झाल्याने गुंतवणूकदारांनी प्रॉफिट बुकिंग केल्याने फ्युचर्स बाजारा सोबतच सराफा बाजारात देखील आज सोनं-चांदीचे भाव स्वस्त झाले आहे.

