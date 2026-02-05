Gold Rate Today : सोनं-चांदीच्या भावात मोठी घसरण! सोनं 5 हजारांनी स्वस्त, पाहा तुमच्या शहरातील आजचा भाव

Silver Price Today : काल सोनं-चांदीच्या भावामध्ये झालेली वाढीने आज यु-टर्न घेतला. आज सकाळी देशांतर्गत फ्युचर्स बाजारात नफा वसुलीमुळे सोन्याच्या भावात घसरण झाली. भू-राजकीय तणाव कमी झाल्याने गुंतवणूकदारांनी प्रॉफिट बुकिंग केल्याने फ्युचर्स बाजारा सोबतच सराफा बाजारात देखील आज सोनं-चांदीचे भाव स्वस्त झाले आहे. .सोन्याचा भाव Goodrerturns च्या आकडेवारीनुसार, आज दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोनं प्रति 10 ग्रॅम सुमारे 5 हजारांनी स्वस्त झालं असून आजचा भाव 1,54,570 रुपये आहे तर 22 कॅरेटचा भाव 4,600 रुपयांनी खाली येत 1,41,700 रुपये झाला आहे..Gold Loan : बँकेत जर 10 ग्रॅम सोनं गहाण ठेवल तर किती कर्ज मिळतं? किती पैसे वापरायला मिळतात? जाणून घ्या सर्व माहिती .चांदीचा भाव सोन्यासोबतच आज चांदीचा भाव देखील घसरला आहे. आज चांदी प्रति किलो 20,000 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात सकाळी चांदीचा भाव प्रति किलो 3 लाख रुपये इतका झाला आहे. तर मुंबई आणि कोलकाता या शहरांमध्येही चांदीचा भाव दिल्ली एवढाच आहे..MCX भावात घसरण MCX बाजारात आज एप्रिल गोल्ड फ्युचर्समध्ये सुमारे 2% घसरण झाली असून आजचा भाव 1,50,383 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे. तर मार्च सिल्वर फ्युचर्समध्ये तब्बल 6% घसरण होत सकाळचा भाव प्रति किलो 2,52,719 रुपये आहे. .Tax Reform : बजेटमध्ये TDS आणि TCS करसंबंधी नेमक काय बदल झाले? तुम्हाला त्याचा काय फायदा होणार? जाणून घ्या सोप्या शब्दांत.महाराष्ट्रात सोनं-चांदीचा भावराज्यातही कालच्या वाढीनंतर सोनं-चांदीचे भाव घसरले आहेत. आज मुंबई, नागपूर, पुणे, छ. संभाजीनगर, कोल्हापूर आणि जळगाव या शहरांमध्ये 24 कॅरेट शुद्ध सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,54,420 रुपये आहे तर दागिने बनविण्यासाठी मुख्यतः वापरण्यात येणाऱ्या 22 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,41,550 रुपये आहे म्हणजेच प्रति ग्रॅम 14,155 रुपये आहे. दरम्यान राज्यभरात चांदीचा भाव आज सकाळी 20 हजार रुपयांनी स्वस्त होऊन प्रति किलो 3 लाख रुपये झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.