Gold Rate Today : सोनं-चांदीचे भाव घसरले! सर्वसामान्यांना दिलासा; पाहा आजचा ताजा भाव

Silver Price Today : आज जागतिक बाजारात सोनं आणि चांदीचे भाव सकाळच्या सत्रात किंचित वाढले आहेत मात्र देशातील सराफा बाजारात मात्र काही प्रमाणात घसरण बघायला मिळाली आहे. 29 जानेवारी रोजी नोंदवलेल्या आपल्याच्या सर्वकालीन उच्चांक $5,608.35 पासून सोनं अजूनही सुमारे 11% स्वस्त आहे. तर चांदीचा सध्याचा भाव तिच्या सर्वकालीन उच्चांक $121.67 प्रति औंसच्या सुमारे 35 टक्क्यांनी कमी आहे. .आज जागतिक बाजारात स्पॉट गोल्डचा भाव $5,065 प्रति औंस, तर स्पॉट चांदी $81.32 प्रति औंस इतका आहे..देशातील सोनं-चांदी Goodreturns च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, आज राजधानी दिल्लीच्या सराफा बाजारात सोन्याचा भाव 270 रुपयांनी कमी झाला आहे. आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,58,660 रुपये आहे. तर 22 कॅरेटचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,45,450 रुपये आहे.दरम्यान, आज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या शहरांमध्ये चांदीचा भाव प्रति किलो 2,90,000 रुपये इतका झाला आहे. .MCX बाजारातील भाव सकाळी सराफा बाजारात भाव कमी झाले असले तरी जागतिक सकारात्मक संकेत आणि स्पॉट खरेदीमुळे MCX बाजारात सोन्याचा भाव 1% वाढला. अमेरिकेतील बाँड यील्ड कमी होणे आणि डॉलरच्या वाढीमुळे सोन्याची 'सेफ-हेवन' मागणी वाढल्याने ही वाढ दिसून आली.MCX वरील एप्रिल गोल्ड कॉन्ट्रॅक्टचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,58,436 वर पोहचला आहे तर चांदीचा भाव तब्बल 3 टक्क्यांनी वाढून 2,59,053 वर पोहचला आहे. .राज्यातील सोनं-चांदीचा भावमहाराष्ट्रात जवळपास सर्व ठिकाणी 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,58, रुपये आहे तर 22 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,45,300 रुपये इतका आहे. दरम्यान राज्यभरात चांदीचा भाव आज प्रति किलो 2,90,000 रुपये इतका आहे..भारतात चांदी कुठे खरेदी करू शकतो?भारतात चांदी बँक, दागिन्यांची दुकाने आणि ऑनलाइन एजंटांकडून खरेदी करता येते. बँका शुद्धतेची खात्री आणि हमी दिल्यामुळे किंमती जास्त घेतात. दागिन्यांच्या दुकानांवर वजनानुसार वेगवेगळ्या प्रकारची चांदी उपलब्ध असते. तसेच, अनेक कंपन्या ऑनलाइन खरेदीसाठी प्लॅटफॉर्म पुरवतात, ज्याद्वारे चांदी सहज ऑनलाइन खरेदी करता येते..भारतामध्ये चांदीच्या भावावर परिणाम करणारे घटकभारतात चांदीची किंमत अनेक घटकांवर अवलंबून असते, जसे की सोन्याचे भाव, औद्योगिक मागणी, मोठ्या प्रमाणात खरेदी, महागाई इत्यादी. जर सोन्याचे भाव वाढले, तर चांदीची किंमतही वाढेल. औद्योगिक कंपन्या दागिने, नाणे, पदके इत्यादी वस्तू तयार करण्यासाठी चांदीचा वापर करतात. तसेच, मोठ्या खरेदी आणि व्यवहाराद्वारे चांदीच्या बाजारावर सहज प्रभाव पडतो.