Gold Rate Today : सोनं-चांदीचे भाव घसरले! सर्वसामान्यांना दिलासा; पाहा आजचा ताजा भाव

Gold Silver Market : जागतिक बाजारात सोनं-चांदी सध्या काही प्रमाणात स्थिर झाले आहेत. 29 जानेवारीच्या मोठ्या घसरणीनंतर फेब्रुवारीत बाजार काहीसा स्थिर पाहायला मिळत आहे.
Silver Price Today : आज जागतिक बाजारात सोनं आणि चांदीचे भाव सकाळच्या सत्रात किंचित वाढले आहेत मात्र देशातील सराफा बाजारात मात्र काही प्रमाणात घसरण बघायला मिळाली आहे. 29 जानेवारी रोजी नोंदवलेल्या आपल्याच्या सर्वकालीन उच्चांक $5,608.35 पासून सोनं अजूनही सुमारे 11% स्वस्त आहे. तर चांदीचा सध्याचा भाव तिच्या सर्वकालीन उच्चांक $121.67 प्रति औंसच्या सुमारे 35 टक्क्यांनी कमी आहे.

