Gold Rate Today: दिवाळीच्या दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या भावात घसरण; चांदीही झाली स्वस्त, पाहा प्रमुख शहरांतील आजचे दर

दिवाळीच्या दुसऱ्याच दिवशी, ९ नोव्हेंबर रोजी सोने आणि चांदी खरेदी करणाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. देशांतर्गत सराफा बाजारात सोन्याच्या भाव घसरण नोंदवण्यात आली आहे. राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीसह मुंबई, पुणे, चेन्नई आणि कोलकाता या प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे भाव कमी झाले आहेत. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात सोने खरेदीचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .आज सकाळच्या दरानुसार, दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १ लाख ४३ हजार ५९० रुपये आहे. तर मुंबईत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १ लाख ४३ हजार ५६० रुपये इतका आहे. गेल्या आठवड्यात सोन्याच्या किमतीत तब्बल ४ हजार ६९० रुपयांची वाढ झाली होती. त्यामुळे सध्याची घसरण ग्राहकांसाठी महत्त्वाची मानली जात आहे..लक्ष्मीपुजन सोने चांदी खरेदी.प्रमुख शहरांतील सोन्याचे भावदिल्लीत २२ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १ लाख ३१ हजार ७४० रुपये आहे. मुंबई आणि कोलकाता येथे २२ कॅरेट सोन्याची किंमत १ लाख ३१ हजार ५९० रुपये, तर २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १ लाख ४३ हजार ५६० रुपये आहे.चेन्नईमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १ लाख ४३ हजार ३४० रुपये आणि २२ कॅरेट सोन्याचा भाव १ लाख ३१ हजार ३९० रुपये आहे. पुणे आणि बेंगळुरूमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १ लाख ४३ हजार ५६० रुपये, तर २२ कॅरेट सोन्याचा भाव १ लाख ३१ हजार ५९० रुपये आहे..सोने विक्रीत ३० टक्क्यांची वाढ.धनत्रयोदशीला सोन्याची ६० हजार कोटींची उलाढालदरम्यान, यंदाच्या धनत्रयोदशीला देशभरात सोन्याची एकूण उलाढाल सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत विक्रीच्या मूल्यामध्ये १५ ते २० टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा भाव प्रति औंस ४,०६५.६३ डॉलरवर व्यवहार करत आहे..चांदीच्या भावात घसरणसोन्यापाठोपाठ चांदीच्या भावात घट झाली आहे. ९ नोव्हेंबर रोजी सकाळी चांदीचा भाव प्रति किलो २ लाख ४ हजार ९०० रुपये नोंदवण्यात आला. गेल्या आठवड्यात चांदीच्या दरात ५ हजार रुपयांची वाढ झाली होती.यंदाच्या धनत्रयोदशीला चांदीच्या विक्रीच्या मूल्यात ३० टक्के, तर वजनाच्या दृष्टीने १० टक्के वाढ होण्याचा अंदाज आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पॉट चांदीचा भाव प्रति औंस ५२.१८ डॉलरवर पोहोचला आहे.सोने आणि चांदीच्या भावातील या चढ-उतारांमुळे ग्राहकांचे बाजाराकडे लक्ष लागले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष दागिने खरेदी करताना स्थानिक सराफांकडील दर, जीएसटी आणि घडणावळ यामुळे अंतिम किंमतीत फरक पडू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.