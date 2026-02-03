Personal Finance

Gold Rate Today : सोनं-चांदीच्या भावात सलग पाचव्या दिवशी घसरण! चांदी 5 दिवसात सुमारे 1.5 लाख रुपयांनी स्वस्त, पाहा आजचा भाव

Gold Rate Today 3 Feb 2026 : जगभरात आणि देशात सोनं-चांदीच्या भावात रोज चढ-उतार दिसत आहे. देशात आज सलग पाचव्या दिवशी सोनं-चांदी स्वस्त झाले आहे.
Gold & Silver Prices Today

Gold & Silver Prices Fall for 5th Straight Day; Silver Crashes ₹1.5 Lakh in 5 Days

Vinod Dengale
Silver Gold Rates : मागच्या काही दिवसांपासून सोनं-चांदीचे भाव कायम चढ-उतरात व्यवहार करत आहे. मागचे सलग चार दिवस मोठी घसरण झाल्यानंतर दुपारी काही प्रमाणात पुन्हा ती भर निघाली मात्र आज पुन्हा सराफा बाजारात सोन्याचे भाव घसरले आहेत.

