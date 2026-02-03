Gold Rate Today : सोनं-चांदीच्या भावात सलग पाचव्या दिवशी घसरण! चांदी 5 दिवसात सुमारे 1.5 लाख रुपयांनी स्वस्त, पाहा आजचा भाव

Silver Gold Rates : मागच्या काही दिवसांपासून सोनं-चांदीचे भाव कायम चढ-उतरात व्यवहार करत आहे. मागचे सलग चार दिवस मोठी घसरण झाल्यानंतर दुपारी काही प्रमाणात पुन्हा ती भर निघाली मात्र आज पुन्हा सराफा बाजारात सोन्याचे भाव घसरले आहेत. .सोन्याचा भाव Goodreturns च्या आकडेवारीनुसार, आज सकाळी दिल्लीच्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,500 रुपयांनी स्वस्त होऊन प्रति 10 ग्रॅम 1,51,750 रुपये तर 22 कॅरेटचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,39,100 रुपये झाला आहे. दरम्यान चेन्नईमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,53,060 रुपये इतका आहे. .Gold Loan : बँकेत जर 10 ग्रॅम सोनं गहाण ठेवल तर किती कर्ज मिळतं? किती पैसे वापरायला मिळतात? जाणून घ्या सर्व माहिती .ट्रम्प प्रभाव अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केविन वॉर्श यांची फेडरल रिझर्व्हच्या प्रमुखपदी नियुक्ती जाहीर केल्यानंतर मौल्यवान धातू आणि डॉलरच्या किमतींमध्ये तीव्र चढ-उतार होत आहेत. त्यामुळे बाजारातील वातावरण अजूनही सावध आणि अनिश्चित आहे..चांदीचा भाव राजधानी दिलीच्या सराफा बाजारात आज चांदीचा भाव पुन्हा घसरला आहे. कालच्या तुलनेत आज चांदी 20,000 रुपयांनी स्वस्त होऊन प्रति किलो 2,80,000 रुपयांना विकली जात आहे. .मुंबईमध्ये सोन्याचा भाव देशभरप्रमाणे राज्यातही सराफा बाजारात सोनं-चांदीच्या किंमती आज घसरल्या आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, छ. संभाजीनगर आणि जळगाव या सर्व शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति तोळा 1,51,750 रुपये आहे तर दागिन्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या 22 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,39,100 रुपये आहे. दरम्यान चांदीचा भाव प्रति किलो 2,80,000 रुपये आहे. .Stock Market Opening : भारतीय शेअर बाजाराची ऐतिहासिक सुरुवात! सेन्सेक्स तब्बल 3600 अंकांनी उसळला, कोणते शेअर्स वाढले?.MCX बाजारातील भाव सराफा बाजाराच्या तुलनेत आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) वर सोनं आणि चांदीच्या दरांनी जोरदार वाढीसह सुरुवात केली. MCX वर सोन्याचा भाव आज प्रति 10 ग्रॅम 1,48,000 रुपायांवर उघडला, जो कालच्या 1,41,669 च्या बंद दरापेक्षा जास्त आहे.तर मार्च फ्युचर्ससाठी चांदीचा दर 4% वाढीसह प्रति किलो 2,45,711 वर सुरू झाला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.