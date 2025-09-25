Personal Finance

Gold Price Today: नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी सोन्या-चांदीच्या भावात मोठी घसरण; काय आहे आजचा भाव?

Gold Rate In India: नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी सोन्याच्या दरात ₹600 पर्यंतची घसरण झाली असली तरी दर अजूनही विक्रमी पातळीच्या जवळ आहेत. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,15,500 प्रति 10 ग्रॅमच्या आसपास आहे.
राहुल शेळके
Updated on

Gold Rate In India: नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी सोन्याच्या भावात थोडीशी घसरण झाली आहे. कालच्या तुलनेत सोन्याचे भाव सुमारे ₹600 नी कमी झाले असून, भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये – दिल्ली, लखनऊ, जयपूर, नोएडा, गाझियाबाद, मुंबई आणि पुणे येथे 24 कॅरेट सोन्याचा भाव सुमारे ₹1,15,500 प्रति 10 ग्रॅमच्या आसपास आहे. चांदीचे भावही ₹100 नी कमी झाले असून ते ₹ 1,39,900 प्रति किलोवर आले आहेत.

