Digital Currency: डिजिटल चलनात सुधारणा करण्याचे प्रयत्न, यासाठी RBIने केली 9 बँकांची निवड

Nirmala Sitharaman On Digital Currency: सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक डिजिटल चलनात (सीबीडीसी) सुधारणा करण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करत आहेत. ‘सीबीडीसी’चा सीमापार व्यापारासाठी वापर करण्यासाठी याचा उपयोग होऊ शकतो, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले.

