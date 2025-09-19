Personal Finance

GST 2.0 : नवी गाडी घेताय? जरा थांबा! सेकंडहँड गाड्याही स्वस्त, 'ही' कंपनी देत आहे २ लाखांपर्यंत सूट...

Up to ₹2 Lakh Off on Used Cars :सरकारने नवे जीएसटी दर लागू केले असून त्यानुसार ऑटो कंपन्यांनी त्यांच्या गाड्यांच्या नव्या किंमती जाहीर केल्या आहेत. मात्र, या दरकपातीचा फायदा जुनी कार खरेदी करताना मिळणार का? असा प्रश्न अनेक जण विचारत आहेत.
Shubham Banubakode
GST 2.0 brings major relief for car buyers : केंद्र सरकारने नवे जीएसटी दर जाहीर केले आहेत. २२ सप्टेंबर पासून हे नवे दर लागू होणार आहेत. त्यानुसार आता ५ आणि १८ टक्के असे दर असतील. त्यामुळे अनेक गोष्टी स्वस्त होणार असून त्याचा फायदा ग्राहकांनी होणार आहे. जीएसटी दरकपातीच्या या पार्श्वभूमीवर ऑटो कंपन्यांनी त्यांच्या गाड्यांच्या नव्या किंमती जाहीर केल्या आहेत. मात्र, जीएसटीमधील दरकपातीचा फायदा जुनी कार खरेदी करताना मिळणार का? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.

