GST 2.0: जीएसटी कमी झाला पण नागरिकांना फायदा होत नाही; सरकारकडे आल्या 3,000 तक्रारी

GST 2.0: देशात लागू झालेल्या GST 2.0 चा फायदा सामान्य ग्राहकांना मिळत नाही. कर कमी झाल्याची घोषणा झाल्यानंतरही अनेक व्यापारी आणि विक्रेते ग्राहकांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ देत नाहीत. यामुळे सरकारच्या राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन (NCH) वर आतापर्यंत सुमारे 3000 तक्रारी आल्या आहेत..काय आहे GST 2.0?22 सप्टेंबरपासून देशात नवीन जीएसटी व्यवस्था लागू झाली आहे. या अंतर्गत कर रचना सुलभ करून केवळ 5% आणि 18% या दोन दरांचा समावेश करण्यात आला आहे. पूर्वीचे 12% आणि 28% दर रद्द करण्यात आले आहेत. लग्जरी वस्तूंवर आता 40% कर आकारला जातो, तर रोजच्या वापरातील वस्तूंना करमुक्त करण्यात आले आहे. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवरील करही 28% वरून 18% करण्यात आला आहे. मोबाइल आणि लॅपटॉपवर जीएसटी दर 18% ठेवण्यात आला आहे..GST on Insurance Premium: विमा पॉलिसींवर जीएसटी शून्य; लाखो ग्राहकांना दिलासा, पण 'या' पॉलिसीधारकांना फायदा मिळणार नाही कारण....ग्राहकांना फायदा का नाही मिळत?सरकारच्या मते अनेक विक्रेते जीएसटी दरांमध्ये झालेली घट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवत नाहीत. दर कमी झाले असूनही जुन्या किमतींवर वस्तू विकल्या जात आहेत. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये फसवणूक झाल्याची भावना आहे. .AI आणि चॅटबॉट्सची मदतसरकार आता AI आणि चॅटबॉट्सच्या मदतीने तक्रारींचे विश्लेषण करत आहे. यामुळे कोणत्या क्षेत्रात सर्वाधिक गडबड होत आहे हे शोधणे सोपे झाले आहे. काही व्यापारी खोट्या माहितीच्या आधारे अधिक पैसे आकारत आहेत, असेही समोर आले आहे..RBI Rules: RBIने सर्वसामान्यांना दिला मोठा दिलासा; 'या' तारखेपासून कर्ज घेणे होणार सोपे, EMI पण कमी होणार.मध्यमवर्गीयांसाठी दिलासाGST 2.0 मुळे आता एअर कंडिशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर आणि मोठ्या टीव्हीसारख्या वस्तूंवरील कर 28% वरून 18% पर्यंत कमी झाला आहे. त्यामुळे या वस्तू अधिक स्वस्त झाल्या असून, मध्यमवर्गीयांना त्या सहज परवडू शकतात..सरकारने स्पष्ट केले की, जीएसटी कपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला गेला नाही तर कठोर कारवाई केली जाईल. नवीन कर प्रणालीचे उद्दिष्ट म्हणजे कर रचना सोपी करणे आणि ग्राहकांना थेट फायदा देणे. मात्र ते प्रत्यक्षात घडण्यासाठी अजून बरीच कामे बाकी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.