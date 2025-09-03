GST Meeting: काय स्वस्त अन् काय महाग होणार? GST परिषदेच्या बैठकीत मध्यमवर्गाला दिलासा मिळणार की धक्का बसणार?

भारत सरकारच्या GST काउन्सिल बैठकीत कर रचना बदलण्याची शक्यता आहे. चार स्लॅबऐवजी फक्त दोन स्लॅब (5% आणि 18%) ठेवण्याचा विचार सुरू आहे. यामुळे मध्यमवर्गीयांना दिलासा, वस्तू स्वस्त होण्याची आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे..GST Council Meeting 2025: भारत सरकारची गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स (GST) काउन्सिलची महत्त्वपूर्ण बैठक आज होणार आहे. या बैठकीचं अध्यक्षस्थान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे आहे. या बैठकीत असा निर्णय होण्याची शक्यता आहे ज्यामुळे मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.सध्या देशात 5%, 12%, 18% आणि 28% असे चार जीएसटी स्लॅब आहेत. मात्र आता हे कमी करून फक्त दोन स्लॅब – 5% आणि 18% करण्याचा विचार सुरू आहे. यामुळे कर प्रणाली अधिक सोपी आणि पारदर्शक होणार आहे..कोणत्या वस्तूंवर होणार परिणाम?साबण, शॅम्पू, ब्रश, खाद्यपदार्थ यांसारख्या दैनंदिन वापराच्या वस्तू 12% वरून थेट 5% स्लॅबमध्ये आणल्या जाण्याची शक्यता आहे.महागड्या इलेक्ट्रॉनिक्स व लक्झरी वस्तू 28% वरून 18% स्लॅबमध्ये आणल्या जाणार आहेत.तंबाखू, दारू आणि लक्झरी गाड्यांवर 40% पर्यंत वेगळा टॅक्स ठेवला जाऊ शकतो..मध्यमवर्गीयांसाठी फायदाया बदलामुळे दैनंदिन वस्तू स्वस्त होतील, बचत वाढेल आणि वस्तूंचा खप वाढेल. यामुळे सरकारला जवळपास 50,000 कोटी रुपयांचा महसुली तोटा होण्याची शक्यता असली तरी वाढत्या खपातून तो भरून निघेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे..ट्रम्प यांच्या टॅरिफचा भारतावर परिणामअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय मालावर 50% टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे निर्यातीला धक्का बसू शकतो. मात्र जीएसटी सुधारांमुळे देशांतर्गत खप वाढेल आणि तो परिणाम काही प्रमाणात कमी होईल, असा सरकारचा दावा आहे..Mutual Fund: म्युच्युअल फंड विकण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या महत्त्वाच्या गोष्टी.अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?सरकारचा अंदाज आहे की या जीएसटी ओव्हरहॉलमुळे अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळेल. FY26 च्या पहिल्या तिमाहीत GDP वाढ 7.8% झाली असून ही वाढ अंदाजापेक्षा जास्त आहे..राज्यांचा विरोधपंजाब, बंगाल आणि तामिळनाडूसारख्या विरोधकांच्या राज्यांनी महसुलात घट होण्याची चिंता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे त्यांनी नुकसानभरपाईची मागणी केली असून काही राज्यांनी लक्झरी वस्तूंवर अधिक कर लावण्याचा सल्ला दिला आहे..Gold Price Record High: सोन्याच्या भावाने पुन्हा गाठला नवा उच्चांक; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील भाव .या बैठकीतून मध्यमवर्गीयांना थेट दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. दैनंदिन वस्तू स्वस्त होणार, खप वाढणार आणि अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार. मात्र राज्यांच्या महसुलातील तुटीची भरपाई कशी केली जाणार, हा मोठा प्रश्न आहे..FAQs Q1. GST काउन्सिलच्या बैठकीत मुख्य प्रस्ताव काय आहे?A1. चार स्लॅबऐवजी दोन स्लॅब ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.Q1. What is the main proposal in the GST Council meeting?A1. To reduce four slabs to just two slabs.Q2. कोणत्या वस्तूंवर सर्वाधिक परिणाम होणार आहे?A2. दैनंदिन वापराच्या वस्तू जसे साबण, शॅम्पू, ब्रश, खाद्यपदार्थ स्वस्त होऊ शकतात.Q2. Which items will be most affected?A2. Daily-use items like soap, shampoo, brush, and food items may get cheaper.Q3. या बदलाचा मध्यमवर्गीयांना काय फायदा होईल?A3. त्यांचे मासिक खर्च कमी होतील आणि बचत वाढेल.Q3. How will the middle class benefit from this change?A3. Their monthly expenses will reduce and savings will increase.Q4. राज्य सरकारांची काय भूमिका आहे?A4. काही राज्यांनी महसुलात घट होण्याची चिंता व्यक्त केली आहे आणि नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे.Q4. What is the stance of state governments?A4. Some states fear revenue loss and have demanded compensation.Q5. अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम अपेक्षित आहे?A5. खप वाढेल, अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल आणि GDPमध्ये वाढ होईल.Q5. What impact is expected on the economy?A5. Consumption will rise, the economy will get a boost, and GDP growth will remain strong..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.